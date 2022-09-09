https://ria.ru/20220909/prazdnik-1815620994.html

Путин в День города примет участие в праздничных мероприятиях в Зарядье

Путин в День города примет участие в праздничных мероприятиях в Зарядье - РИА Новости, 09.09.2022

Путин в День города примет участие в праздничных мероприятиях в Зарядье

Президент РФ Владимир Путин в субботу в Москве в День города примет участие в праздничных мероприятиях в "Зарядье", посетит Лужники, запустит кольцо обозрения... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:40

2022-09-09T12:40

2022-09-09T13:13

москва

общество

владимир путин

день города москвы

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу в Москве в День города примет участие в праздничных мероприятиях в "Зарядье", посетит Лужники, запустит кольцо обозрения на ВДНХ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Завтра у президента День Москвы, как у всех москвичей, целый ряд мероприятий. Президент в Лужники съездит, там у нас и международный центр самбо, большой новый, и международный центр бокса тоже президент посетит – это одно большое здание с разными центрами", - рассказал Песков.Кроме того, добавил он, Путин примет участие в торжественном мероприятии в "Зарядье", которое будет посвящено Дню города."Тоже ряд новых объектов, и дороги будут новые, важные для Москвы, и запуск кольца обозрения, которое называется "Солнце Москвы" на ВДНХ, огромное, уникальное. Вместе с Сергеем Семеновичем Собяниным они откроют посредством видеоконференции, сами будучи в концертном зале "Зарядье", - пояснил пресс-секретарь президента.Песков также подчеркнул, что президент РФ, безусловно, планирует принять участие в проходящих выборах. Как именно Путин решит это сделать, Кремль проинформирует позже, добавил он.Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве в пятницу и продлится до воскресенья. В этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований Москвы в течение трех дней - с 9 по 11 сентября, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 каждый день.

https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, владимир путин, день города москвы, дмитрий песков