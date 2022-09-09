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В Рязанской области отменили режим ЧС из-за пожаров

В Рязанской области отменили режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 09.09.2022

В Рязанской области отменили режим ЧС из-за пожаров

Режим чрезвычайно ситуации, введенный в Рязанской области из-за лесных пожаров, отменяется с 9 сентября, заявил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:15

2022-09-09T10:15

2022-09-09T10:15

происшествия

рязанская область

павел малков

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Режим чрезвычайно ситуации, введенный в Рязанской области из-за лесных пожаров, отменяется с 9 сентября, заявил врио губернатора региона Павел Малков."Принял решение отменить на территории области режим ЧС. Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями. Для оперативного устранения последствий возгорания, окарауливания и эффективного использования сил и средств с сегодняшнего дня режим ЧС сохраняется только на территориях Рязанского, Спасского и Клепиковского районов", - написал Малков в своем Telegram-канале.Он опубликовал подписанное им соответствующее распоряжение."Отменить с 9 сентября на территории Рязанской области… режим чрезвычайной ситуации, а также региональный уровень реагирования", - говорится в документе.

рязанская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, павел малков, природные пожары в россии