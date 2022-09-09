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Министры энергетики ЕС не договорились об установлении потолка цен на газ - РИА Новости, 09.09.2022
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Министры энергетики ЕС не договорились об установлении потолка цен на газ
Министры энергетики ЕС не договорились об установлении потолка цен на газ - РИА Новости, 09.09.2022
Министры энергетики ЕС не договорились об установлении потолка цен на газ
Министры энергетики стран ЕС на заседании не достигли решения по установлению потолка цен на газ, ограничились политическими спорами, заявил министр иностранных РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:36
2022-09-09T15:50
цены на нефть
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС на заседании не достигли решения по установлению потолка цен на газ, ограничились политическими спорами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня решения не появилось, был только политический спор, который послужил ориентиром для Еврокомиссии. В настоящее время мы ожидаем, что на будущей неделе или следующей за ней неделе с письменными, уже реальными предложениями выступят не только страны-члены, но и Еврокомиссия", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания. Трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсетях.Еврокомиссия на текущей неделе подготовила к внеочередному заседанию министров энергетики стран ЕС документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть применены в союзе для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них - введение потолка цен на российский трубопроводный газ.Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС, это предложение не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу. Ранее также сообщалось, что некоторые страны ЕС выступали за введение лимита не только на российское "голубое топливо".
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цены на нефть, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, Санкции в отношении России
15:36 09.09.2022 (обновлено: 15:50 09.09.2022)
 
Министры энергетики ЕС не договорились об установлении потолка цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза не достигли решения по установлению потолка цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС на заседании не достигли решения по установлению потолка цен на газ, ограничились политическими спорами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня решения не появилось, был только политический спор, который послужил ориентиром для Еврокомиссии. В настоящее время мы ожидаем, что на будущей неделе или следующей за ней неделе с письменными, уже реальными предложениями выступят не только страны-члены, но и Еврокомиссия", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания. Трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсетях.
Еврокомиссия на текущей неделе подготовила к внеочередному заседанию министров энергетики стран ЕС документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть применены в союзе для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них - введение потолка цен на российский трубопроводный газ.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС, это предложение не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу. Ранее также сообщалось, что некоторые страны ЕС выступали за введение лимита не только на российское "голубое топливо".
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Цены на нефтьВенгрияЕвросоюзЕврокомиссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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