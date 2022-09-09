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Бюджет военной помощи Украине рассчитан на два года, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 09.09.2022
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Бюджет военной помощи Украине рассчитан на два года, заявили в Пентагоне
Бюджет военной помощи Украине рассчитан на два года, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 09.09.2022
Бюджет военной помощи Украине рассчитан на два года, заявили в Пентагоне
Выделенные средства на поддержку Украины рассчитаны на 2 года и не исчезнут с началом нового фискального года в США, сообщил заместитель министра обороны США... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:41
2022-09-09T20:41
в мире
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Выделенные средства на поддержку Украины рассчитаны на 2 года и не исчезнут с началом нового фискального года в США, сообщил заместитель министра обороны США Уильям ЛаПлант на брифинге для журналистов."Это деньги на два года, они не исчезнут с началом нового фискального года", - заявил он.Текущий фискальный год в США завершается в конце сентября 2022 года.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато, пентагон
В мире, Украина, США, Министерство обороны США, НАТО, Пентагон
20:41 09.09.2022
 
Бюджет военной помощи Украине рассчитан на два года, заявили в Пентагоне

Пентагон: средства на военную помощь Украины со стороны США рассчитаны на два года

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Выделенные средства на поддержку Украины рассчитаны на 2 года и не исчезнут с началом нового фискального года в США, сообщил заместитель министра обороны США Уильям ЛаПлант на брифинге для журналистов.
"Это деньги на два года, они не исчезнут с началом нового фискального года", - заявил он.
Текущий фискальный год в США завершается в конце сентября 2022 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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