https://ria.ru/20220909/pomosch-1815729648.html
Министры стран ЕС согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине
Министры стран ЕС согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине - РИА Новости, 09.09.2022
Министры стран ЕС согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине
Министры экономики и финансов стран Евросоюза согласовали возможность выделения Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи из ранее обещанных 9 миллиардов РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:42
2022-09-09T17:42
2022-09-09T17:56
украина
евросоюз
еврокомиссия
цены на нефть
валдис домбровскис
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ПРАГА, 9 сен - РИА Новости. Министры экономики и финансов стран Евросоюза согласовали возможность выделения Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи из ранее обещанных 9 миллиардов евро, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции, которая транслируется на сайте Еврокомиссии."Министры согласовали следующую часть нашей исключительной макрофинансовой помощи, договорились предоставить национальные гарантии, чтобы сделать доступными 5 миллиардов евро льготных кредитов Украине", - сообщил он.Еврокомиссия в мае предложила выделить стране 9 миллиардов евро новой макрофинансовый помощи, из которой 1 миллиард евро уже был направлен. Однако для перечисления остальных средств требовалось дополнительное покрытие, отмечала ЕК. Еврокомиссия вела переговоры со странами ЕС в том числе о дополнительных гарантиях для формирования этого покрытия.
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украина, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть, валдис домбровскис
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Цены на нефть, Валдис Домбровскис
17:42 09.09.2022 (обновлено: 17:56 09.09.2022)
Министры стран ЕС согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине
ЕК: министры стран ЕС согласовали выделение пяти миллиардов евро помощи Украине
ПРАГА, 9 сен - РИА Новости. Министры экономики и финансов стран Евросоюза согласовали возможность выделения Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи из ранее обещанных 9 миллиардов евро, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции, которая транслируется на сайте Еврокомиссии.
"Министры согласовали следующую часть нашей исключительной макрофинансовой помощи, договорились предоставить национальные гарантии, чтобы сделать доступными 5 миллиардов евро льготных кредитов Украине", - сообщил он.
Еврокомиссия в мае предложила выделить стране 9 миллиардов евро новой макрофинансовый помощи, из которой 1 миллиард евро уже был направлен. Однако для перечисления остальных средств требовалось дополнительное покрытие, отмечала ЕК. Еврокомиссия вела переговоры со странами ЕС в том числе о дополнительных гарантиях для формирования этого покрытия.