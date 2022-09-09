https://ria.ru/20220909/pomosch-1815729648.html

Министры стран ЕС согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине

Министры стран ЕС согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине - РИА Новости, 09.09.2022

Министры стран ЕС согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине

Министры экономики и финансов стран Евросоюза согласовали возможность выделения Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи из ранее обещанных 9 миллиардов РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:42

2022-09-09T17:42

2022-09-09T17:56

украина

евросоюз

еврокомиссия

цены на нефть

валдис домбровскис

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ПРАГА, 9 сен - РИА Новости. Министры экономики и финансов стран Евросоюза согласовали возможность выделения Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи из ранее обещанных 9 миллиардов евро, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции, которая транслируется на сайте Еврокомиссии."Министры согласовали следующую часть нашей исключительной макрофинансовой помощи, договорились предоставить национальные гарантии, чтобы сделать доступными 5 миллиардов евро льготных кредитов Украине", - сообщил он.Еврокомиссия в мае предложила выделить стране 9 миллиардов евро новой макрофинансовый помощи, из которой 1 миллиард евро уже был направлен. Однако для перечисления остальных средств требовалось дополнительное покрытие, отмечала ЕК. Еврокомиссия вела переговоры со странами ЕС в том числе о дополнительных гарантиях для формирования этого покрытия.

https://ria.ru/20220908/pomosch-1815511313.html

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украина, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть, валдис домбровскис