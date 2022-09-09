https://ria.ru/20220909/polyanskiy-1815767730.html

Полянский предрек распад антироссийской коалиции США

Полянский предрек распад антироссийской коалиции США - РИА Новости, 09.09.2022

Полянский предрек распад антироссийской коалиции США

Многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы Запада в ООН, антироссийская коалиция США распадается, заявил первый заместитель постпреда РФ при РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:37

2022-09-09T19:37

2022-09-09T20:12

дмитрий полянский

сша

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы Запада в ООН, антироссийская коалиция США распадается, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Их (США) сейчас беспокоит тот факт, что та, условно говоря, антироссийская коалиция, как они считали, которую они собрали под свои знамена в начале года, после начала нашей специальной военной операции, она, очевидно, распадается и многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы, они понимают, что украинский кризис гораздо более нюансирован, чем то, как это пытаются преподать наши западные партнеры", - сказал он в эфире "России 1".

https://ria.ru/20220909/oon-1815718637.html

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Владимир Лаврентьев

дмитрий полянский, сша, оон, россия, в мире