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Полянский предрек распад антироссийской коалиции США - РИА Новости, 09.09.2022
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Полянский предрек распад антироссийской коалиции США
Полянский предрек распад антироссийской коалиции США - РИА Новости, 09.09.2022
Полянский предрек распад антироссийской коалиции США
Многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы Запада в ООН, антироссийская коалиция США распадается, заявил первый заместитель постпреда РФ при РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:37
2022-09-09T20:12
дмитрий полянский
сша
оон
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы Запада в ООН, антироссийская коалиция США распадается, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Их (США) сейчас беспокоит тот факт, что та, условно говоря, антироссийская коалиция, как они считали, которую они собрали под свои знамена в начале года, после начала нашей специальной военной операции, она, очевидно, распадается и многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы, они понимают, что украинский кризис гораздо более нюансирован, чем то, как это пытаются преподать наши западные партнеры", - сказал он в эфире "России 1".
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дмитрий полянский, сша, оон, россия, в мире
Дмитрий Полянский, США, ООН, Россия, В мире
19:37 09.09.2022 (обновлено: 20:12 09.09.2022)
 
Полянский предрек распад антироссийской коалиции США

Полянский: многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы Запада в ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы Запада в ООН, антироссийская коалиция США распадается, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Их (США) сейчас беспокоит тот факт, что та, условно говоря, антироссийская коалиция, как они считали, которую они собрали под свои знамена в начале года, после начала нашей специальной военной операции, она, очевидно, распадается и многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы, они понимают, что украинский кризис гораздо более нюансирован, чем то, как это пытаются преподать наши западные партнеры", - сказал он в эфире "России 1".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
17:13
Немцы задали США неудобный вопрос после призыва реформировать Совбез ООН
 
Дмитрий ПолянскийСШАООНРоссияВ мире
 
 
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