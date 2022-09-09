https://ria.ru/20220909/polsha-1815669959.html

Жителей Польши не будут заставлять экономить газ

Жителей Польши не будут заставлять экономить газ - РИА Новости, 09.09.2022

Жителей Польши не будут заставлять экономить газ

Польша не собирается заставлять граждан и предприятия снижать потребление газа, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер на брифинге в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:01

2022-09-09T15:01

2022-09-09T15:01

экономика

польша

газпром

pgnig

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ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости. Польша не собирается заставлять граждан и предприятия снижать потребление газа, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер на брифинге в пятницу."В Польше уже в данный момент потребление газа в сравнении с тем, что было в прошлом году, снизилось. Здесь действуют естественные механизмы, если речь идет о предприятиях и о домашних хозяйствах", - сказал Мюллер."В связи с этим мы не планируем регулирования в этой части, если речь идет о, так сказать, принудительных мерах", - добавил он.При этом, он сообщил, что правительство Польши работает над выработкой механизмов, стимулирующих экономию газа. "Если речь идет о механизмах стимулирующих, а не запрещающих, то мы над ними работаем", - сказал пресс-секретарь."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.

https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815082773.html

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, газпром, pgnig