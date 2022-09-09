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Жителей Польши не будут заставлять экономить газ - РИА Новости, 09.09.2022
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Жителей Польши не будут заставлять экономить газ
Жителей Польши не будут заставлять экономить газ - РИА Новости, 09.09.2022
Жителей Польши не будут заставлять экономить газ
Польша не собирается заставлять граждан и предприятия снижать потребление газа, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер на брифинге в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:01
2022-09-09T15:01
экономика
польша
газпром
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ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости. Польша не собирается заставлять граждан и предприятия снижать потребление газа, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер на брифинге в пятницу."В Польше уже в данный момент потребление газа в сравнении с тем, что было в прошлом году, снизилось. Здесь действуют естественные механизмы, если речь идет о предприятиях и о домашних хозяйствах", - сказал Мюллер."В связи с этим мы не планируем регулирования в этой части, если речь идет о, так сказать, принудительных мерах", - добавил он.При этом, он сообщил, что правительство Польши работает над выработкой механизмов, стимулирующих экономию газа. "Если речь идет о механизмах стимулирующих, а не запрещающих, то мы над ними работаем", - сказал пресс-секретарь."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.
https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815082773.html
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экономика, польша, газпром, pgnig
Экономика, Польша, Газпром, PGNiG
15:01 09.09.2022
 
Жителей Польши не будут заставлять экономить газ

Правительство Польши не намерено заставлять предприятия и жителей страны экономить газ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 9 сен – РИА Новости. Польша не собирается заставлять граждан и предприятия снижать потребление газа, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер на брифинге в пятницу.
"В Польше уже в данный момент потребление газа в сравнении с тем, что было в прошлом году, снизилось. Здесь действуют естественные механизмы, если речь идет о предприятиях и о домашних хозяйствах", - сказал Мюллер.
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"В связи с этим мы не планируем регулирования в этой части, если речь идет о, так сказать, принудительных мерах", - добавил он.
При этом, он сообщил, что правительство Польши работает над выработкой механизмов, стимулирующих экономию газа. "Если речь идет о механизмах стимулирующих, а не запрещающих, то мы над ними работаем", - сказал пресс-секретарь.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.
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