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Источник: Air Moldova будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию
Источник: Air Moldova будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию - РИА Новости, 09.09.2022
Источник: Air Moldova будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию
Маршрут рейса Кишинев-Москва-Кишинев молдавской авиакомпании Air Moldova, скорее всего, будет идти через Польшу и Белоруссию, а затем уже поворачивать в Россию, РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:30
2022-09-09T17:30
2022-09-09T17:30
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Маршрут рейса Кишинев-Москва-Кишинев молдавской авиакомпании Air Moldova, скорее всего, будет идти через Польшу и Белоруссию, а затем уже поворачивать в Россию, сообщил РИА Новости источник в авиавластях РФ."Рейсу надо будет облетать Украину по своей территории, потом, наверное, Польша и Белоруссия", - сообщил собеседник агентства.Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания воздержалась сообщить, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
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польша, украина, кишинев, туризм, новости - туризм
Туризм, Польша, Украина, Кишинев, Туризм, Новости - Туризм
Источник: Air Moldova будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию
Источник: Air Moldova, скорее всего, будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию