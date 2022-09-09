Рейтинг@Mail.ru
Источник: Air Moldova будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220909/polety-1815725288.html
Источник: Air Moldova будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию
Источник: Air Moldova будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию - РИА Новости, 09.09.2022
Источник: Air Moldova будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию
Маршрут рейса Кишинев-Москва-Кишинев молдавской авиакомпании Air Moldova, скорее всего, будет идти через Польшу и Белоруссию, а затем уже поворачивать в Россию, РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:30
2022-09-09T17:30
туризм
польша
украина
кишинев
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15018/46/150184699_0:89:3000:1777_1920x0_80_0_0_d51981ba9912609ff90de95a8b4638b9.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Маршрут рейса Кишинев-Москва-Кишинев молдавской авиакомпании Air Moldova, скорее всего, будет идти через Польшу и Белоруссию, а затем уже поворачивать в Россию, сообщил РИА Новости источник в авиавластях РФ."Рейсу надо будет облетать Украину по своей территории, потом, наверное, Польша и Белоруссия", - сообщил собеседник агентства.Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания воздержалась сообщить, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
https://ria.ru/20220908/perelety-1815439115.html
польша
украина
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15018/46/150184699_256:0:2744:1866_1920x0_80_0_0_b28dd758adb98cff8ec67ad29b098efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, кишинев, туризм, новости - туризм
Туризм, Польша, Украина, Кишинев, Туризм, Новости - Туризм
17:30 09.09.2022
 
Источник: Air Moldova будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию

Источник: Air Moldova, скорее всего, будет летать в Москву через Польшу и Белоруссию

© РИА Новости / Федоренко ВладимирAir Moldova
Air Moldova - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Air Moldova. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Маршрут рейса Кишинев-Москва-Кишинев молдавской авиакомпании Air Moldova, скорее всего, будет идти через Польшу и Белоруссию, а затем уже поворачивать в Россию, сообщил РИА Новости источник в авиавластях РФ.
"Рейсу надо будет облетать Украину по своей территории, потом, наверное, Польша и Белоруссия", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания воздержалась сообщить, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.
Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 16:10Туризм
"Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ
 
ТуризмПольшаУкраинаКишиневТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала