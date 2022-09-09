Рейтинг@Mail.ru
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220909/polety-1815723104.html
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно - РИА Новости, 09.09.2022
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно
Самолеты Air Moldova имеют все разрешения на выполнение полетов в Москву и обратно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:24
2022-09-09T17:27
москва
кишинев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
молдавия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15018/46/150184699_0:89:3000:1777_1920x0_80_0_0_d51981ba9912609ff90de95a8b4638b9.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самолеты Air Moldova имеют все разрешения на выполнение полетов в Москву и обратно, сообщили в Росавиации.Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии заявил, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания не уточняла, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной."На сегодня авиакомпания Эйр Молдова имеет все разрешения Росавиации на начало выполнения полетов в/из Москву", - сказали в Росавиации.Там полагают, что "начало полетов молдавской авиакомпании в Россию создаст дополнительные возможности для жителей двух стран и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества".Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
https://ria.ru/20220908/perelety-1815439115.html
https://ria.ru/20220906/tryapitsyn-1814764229.html
москва
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15018/46/150184699_256:0:2744:1866_1920x0_80_0_0_b28dd758adb98cff8ec67ad29b098efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, кишинев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), молдавия, новости - туризм
Москва, Кишинев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Молдавия, Туризм, Новости - Туризм
17:24 09.09.2022 (обновлено: 17:27 09.09.2022)
 
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно

Росавиация заявила, что у Air Moldova есть все разрешения на полеты в Москву и обратно

© РИА Новости / Федоренко ВладимирAir Moldova
Air Moldova - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Air Moldova. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самолеты Air Moldova имеют все разрешения на выполнение полетов в Москву и обратно, сообщили в Росавиации.
Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии заявил, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания не уточняла, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 16:10Туризм
"Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ
"На сегодня авиакомпания Эйр Молдова имеет все разрешения Росавиации на начало выполнения полетов в/из Москву", - сказали в Росавиации.
Там полагают, что "начало полетов молдавской авиакомпании в Россию создаст дополнительные возможности для жителей двух стран и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества".
Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
Посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 11:00
Виталий Тряпицын: возможное сближение Молдавии с НАТО настораживает
 
ТуризмМоскваКишиневФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МолдавияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала