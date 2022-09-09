https://ria.ru/20220909/polety-1815723104.html

Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно

Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно - РИА Новости, 09.09.2022

Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно

Самолеты Air Moldova имеют все разрешения на выполнение полетов в Москву и обратно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:24

2022-09-09T17:24

2022-09-09T17:27

москва

кишинев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

молдавия

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15018/46/150184699_0:89:3000:1777_1920x0_80_0_0_d51981ba9912609ff90de95a8b4638b9.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самолеты Air Moldova имеют все разрешения на выполнение полетов в Москву и обратно, сообщили в Росавиации.Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии заявил, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания не уточняла, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной."На сегодня авиакомпания Эйр Молдова имеет все разрешения Росавиации на начало выполнения полетов в/из Москву", - сказали в Росавиации.Там полагают, что "начало полетов молдавской авиакомпании в Россию создаст дополнительные возможности для жителей двух стран и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества".Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.

https://ria.ru/20220908/perelety-1815439115.html

https://ria.ru/20220906/tryapitsyn-1814764229.html

москва

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, кишинев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), молдавия, новости - туризм