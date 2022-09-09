https://ria.ru/20220909/polety-1815723104.html
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно - РИА Новости, 09.09.2022
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно
Самолеты Air Moldova имеют все разрешения на выполнение полетов в Москву и обратно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:24
2022-09-09T17:24
2022-09-09T17:27
москва
кишинев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
молдавия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самолеты Air Moldova имеют все разрешения на выполнение полетов в Москву и обратно, сообщили в Росавиации.Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии заявил, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания не уточняла, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной."На сегодня авиакомпания Эйр Молдова имеет все разрешения Росавиации на начало выполнения полетов в/из Москву", - сказали в Росавиации.Там полагают, что "начало полетов молдавской авиакомпании в Россию создаст дополнительные возможности для жителей двух стран и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества".Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
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москва, кишинев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), молдавия, новости - туризм
Москва, Кишинев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Молдавия, Туризм, Новости - Туризм
17:24 09.09.2022 (обновлено: 17:27 09.09.2022)
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения на полеты в Москву и обратно
Росавиация заявила, что у Air Moldova есть все разрешения на полеты в Москву и обратно