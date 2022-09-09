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Омичам грозит пять лет колонии за поджог венков на мемориале воинам
Омичам грозит пять лет колонии за поджог венков на мемориале воинам - РИА Новости, 09.09.2022
Омичам грозит пять лет колонии за поджог венков на мемориале воинам
Трое мужчин предстанут перед судом за поджог венков на мемориале "Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в городе Исилькуле Омской... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:34
2022-09-09T14:34
2022-09-09T14:34
происшествия
омская область
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исилькуль
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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Трое мужчин предстанут перед судом за поджог венков на мемориале "Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в городе Исилькуле Омской области, им грозит до 5 лет колонии, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.Инцидент произошел днем 18 апреля. Трое мужчин выпили алкоголь и подожгли два пластиковых венка на мемориальном комплексе. В результате обгорели мемориальные плиты.Сотрудниками полиции была изъята видеозапись с камер наблюдения, по которой были установлены личности злоумышленников, их задержали. Все они ранее судимы за кражи и грабежи. Свои действия мужчины объяснили алкогольным опьянением."Завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в умышленном повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщили в СУСК.
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происшествия, омская область, россия, исилькуль
Происшествия, Омская область, Россия, Исилькуль
Омичам грозит пять лет колонии за поджог венков на мемориале воинам
В Исилькуле мужчинам грозит до пяти лет колонии за поджог на мемориале воинам ВОВ
ОМСК, 9 сен - РИА Новости.
Трое мужчин предстанут перед судом за поджог венков на мемориале "Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в городе Исилькуле Омской области, им грозит до 5 лет колонии, рассказали
журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел днем 18 апреля. Трое мужчин выпили алкоголь и подожгли два пластиковых венка на мемориальном комплексе. В результате обгорели мемориальные плиты.
Сотрудниками полиции была изъята видеозапись с камер наблюдения, по которой были установлены личности злоумышленников, их задержали. Все они ранее судимы за кражи и грабежи. Свои действия мужчины объяснили алкогольным опьянением.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в умышленном повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщили в СУСК.