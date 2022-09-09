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Омичам грозит пять лет колонии за поджог венков на мемориале воинам

Омичам грозит пять лет колонии за поджог венков на мемориале воинам - РИА Новости, 09.09.2022

Омичам грозит пять лет колонии за поджог венков на мемориале воинам

Трое мужчин предстанут перед судом за поджог венков на мемориале "Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в городе Исилькуле Омской... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:34

2022-09-09T14:34

2022-09-09T14:34

происшествия

омская область

россия

исилькуль

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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Трое мужчин предстанут перед судом за поджог венков на мемориале "Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в городе Исилькуле Омской области, им грозит до 5 лет колонии, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.Инцидент произошел днем 18 апреля. Трое мужчин выпили алкоголь и подожгли два пластиковых венка на мемориальном комплексе. В результате обгорели мемориальные плиты.Сотрудниками полиции была изъята видеозапись с камер наблюдения, по которой были установлены личности злоумышленников, их задержали. Все они ранее судимы за кражи и грабежи. Свои действия мужчины объяснили алкогольным опьянением."Завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в умышленном повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20220909/pozhar-1815647219.html

омская область

россия

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происшествия, омская область, россия, исилькуль