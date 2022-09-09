https://ria.ru/20220909/plen-1815563602.html

Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен

Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен - РИА Новости, 09.09.2022

Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен

Российским войскам удалось взять в плен украинских военных, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T07:48

2022-09-09T07:48

2022-09-09T09:17

специальная военная операция на украине

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украина

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Российским войскам удалось взять в плен украинских военных, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.ВСУ начали попытки контрнаступления в конце августа. Как отмечали в Минобороны России, все эти атаки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. По его словам, украинские власти не считаются с погибшими и уже с 29 августа потеряли свыше трех тысяч человек.Он добавил, что распиаренное в украинских СМИ контрнаступление на практике оказалось утопией и самоубийством."Мы дадим отпор этому нацизму", — подчеркнул Стремоусов.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220909/nebenzya-1815551950.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

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в мире, украина, херсонская область , кирилл стремоусов, россия