07:48 09.09.2022 (обновлено: 09:17 09.09.2022)
Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен
Замглавы херсонской администрации Стремоусов заявил о пленении участников наступления ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Российским войскам удалось взять в плен украинских военных, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
ВСУ начали попытки контрнаступления в конце августа. Как отмечали в Минобороны России, все эти атаки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
"Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку", — сказал Стремоусов.
По его словам, украинские власти не считаются с погибшими и уже с 29 августа потеряли свыше трех тысяч человек.
Он добавил, что распиаренное в украинских СМИ контрнаступление на практике оказалось утопией и самоубийством.
"Мы дадим отпор этому нацизму", — подчеркнул Стремоусов.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.