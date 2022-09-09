https://ria.ru/20220909/oruzhie-1815583505.html

Объявление КНДР ядерной державой не изменит баланса сил, считает сенатор

Объявление КНДР ядерной державой не изменит баланса сил, считает сенатор - РИА Новости, 09.09.2022

Объявление КНДР ядерной державой не изменит баланса сил, считает сенатор

Декрет КНДР, по которому страна оставляет за собой право ответить ядерным ударом на неотвратимую внешнюю угрозу, не изменит баланса ядерных сил в мире, заявил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:23

2022-09-09T10:23

2022-09-09T10:42

кндр (северная корея)

в мире

россия

совет федерации рф

владимир джабаров

ядерное оружие

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Декрет КНДР, по которому страна оставляет за собой право ответить ядерным ударом на неотвратимую внешнюю угрозу, не изменит баланса ядерных сил в мире, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров."Баланс ядерных сил в мире особо не поменяется", - отметил Джабаров. "Потому что мы знаем, что есть державы, которые обладают ядерным оружием, только это не афишируют", - сказал он. Сенатор напомнил о ситуации, когда американский президент Дональд Трамп направил авианосец к берегам Северной Кореи, "но потом вовремя остановился, потому что глава КНДР сказал, что будет применено ядерное оружие".КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815573076.html

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

кндр (северная корея), в мире, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, ядерное оружие