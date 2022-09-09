10:23 09.09.2022 (обновлено: 10:42 09.09.2022)
Объявление КНДР ядерной державой не изменит баланса сил, считает сенатор
Сенатор Джабаров заявил, что не только КНДР обладает ядерным оружием, не афишируя этого
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Декрет КНДР, по которому страна оставляет за собой право ответить ядерным ударом на неотвратимую внешнюю угрозу, не изменит баланса ядерных сил в мире, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Баланс ядерных сил в мире особо не поменяется", - отметил Джабаров. "Потому что мы знаем, что есть державы, которые обладают ядерным оружием, только это не афишируют", - сказал он. Сенатор напомнил о ситуации, когда американский президент Дональд Трамп направил авианосец к берегам Северной Кореи, "но потом вовремя остановился, потому что глава КНДР сказал, что будет применено ядерное оружие".
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
"Баланс ядерных сил в мире особо не поменяется", - отметил Джабаров. "Потому что мы знаем, что есть державы, которые обладают ядерным оружием, только это не афишируют", - сказал он. Сенатор напомнил о ситуации, когда американский президент Дональд Трамп направил авианосец к берегам Северной Кореи, "но потом вовремя остановился, потому что глава КНДР сказал, что будет применено ядерное оружие".
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.