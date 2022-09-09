https://ria.ru/20220909/oon-1815718637.html

Немцы задали США неудобный вопрос после призыва реформировать Совбез ООН

Немцы задали США неудобный вопрос после призыва реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 09.09.2022

Немцы задали США неудобный вопрос после призыва реформировать Совбез ООН

Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали планы США по реформированию Совета безопасности ООН. Поводом послужило заявление постоянного представителя... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:13

2022-09-09T17:13

2022-09-09T17:45

в мире

сша

россия

оон

линда томас-гринфилд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали планы США по реформированию Совета безопасности ООН. Поводом послужило заявление постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд, что Вашингтон намерен в будущем все чаще отказываться от использования права вето."Интересно будет посмотреть, как американцы станут воздерживаться, когда речь пойдет об их собственных интересах. Себе они в праве вето откажут?" — поинтересовался пользователь."Вот что это значит: США хотят превратить себя в мировое правительство. Три голоса в пользу Запада, два — в пользу остального мира. В итоге США правят, при отказе "по возможности" от права вето, с использованием принципа большинства голосов", — написал один из пользователей."Все это доказывает, в каком отчаянном положении находятся американцы, и больше ничего. Они выдвигают все новые и новые глупые идеи вместо того, чтобы постараться закончить конфликт на Украине", — резюмировали читатели. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон выступает за расширение географического представительства в Совете Безопасности и реформу использования права вето.Совет безопасности ООН состоит из 15 стран, но доминирующую роль в нем играют пять постоянных членов — США, Россия, Китай, Франция и Великобритания, обладающие правом вето. Остальные десять государств сменяются каждые два года. Состав Совбеза отражает соотношение сил в мире после Второй мировой войны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220909/oon-1815595555.html

https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, оон, линда томас-гринфилд