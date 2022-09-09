https://ria.ru/20220909/oon-1815718637.html
Немцы задали США неудобный вопрос после призыва реформировать Совбез ООН
Немцы задали США неудобный вопрос после призыва реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 09.09.2022
Немцы задали США неудобный вопрос после призыва реформировать Совбез ООН
Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали планы США по реформированию Совета безопасности ООН. Поводом послужило заявление постоянного представителя... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:13
2022-09-09T17:13
2022-09-09T17:45
в мире
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оон
линда томас-гринфилд
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали планы США по реформированию Совета безопасности ООН. Поводом послужило заявление постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд, что Вашингтон намерен в будущем все чаще отказываться от использования права вето."Интересно будет посмотреть, как американцы станут воздерживаться, когда речь пойдет об их собственных интересах. Себе они в праве вето откажут?" — поинтересовался пользователь."Вот что это значит: США хотят превратить себя в мировое правительство. Три голоса в пользу Запада, два — в пользу остального мира. В итоге США правят, при отказе "по возможности" от права вето, с использованием принципа большинства голосов", — написал один из пользователей."Все это доказывает, в каком отчаянном положении находятся американцы, и больше ничего. Они выдвигают все новые и новые глупые идеи вместо того, чтобы постараться закончить конфликт на Украине", — резюмировали читатели. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон выступает за расширение географического представительства в Совете Безопасности и реформу использования права вето.Совет безопасности ООН состоит из 15 стран, но доминирующую роль в нем играют пять постоянных членов — США, Россия, Китай, Франция и Великобритания, обладающие правом вето. Остальные десять государств сменяются каждые два года. Состав Совбеза отражает соотношение сил в мире после Второй мировой войны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, оон, линда томас-гринфилд
В мире, США, Россия, ООН, Линда Томас-Гринфилд
17:13 09.09.2022 (обновлено: 17:45 09.09.2022)
Немцы задали США неудобный вопрос после призыва реформировать Совбез ООН
Читатели Spiegel жестко ответили США на предложение реформировать Совет безопасности ООН
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Der Spiegel
раскритиковали планы США по реформированию Совета безопасности ООН.
Поводом послужило заявление постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд, что Вашингтон намерен в будущем все чаще отказываться от использования права вето.
"Интересно будет посмотреть, как американцы станут воздерживаться, когда речь пойдет об их собственных интересах. Себе они в праве вето откажут?" — поинтересовался пользователь.
"Вот что это значит: США хотят превратить себя в мировое правительство. Три голоса в пользу Запада, два — в пользу остального мира. В итоге США правят, при отказе "по возможности" от права вето, с использованием принципа большинства голосов", — написал один из пользователей.
"В действительности американцы не хотят реформы, которая бы отражала интересы глобального населения и мировой экономики", — ответил другой.
"Все это доказывает, в каком отчаянном положении находятся американцы, и больше ничего. Они выдвигают все новые и новые глупые идеи вместо того, чтобы постараться закончить конфликт на Украине", — резюмировали читатели.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон выступает за расширение географического представительства в Совете Безопасности и реформу использования права вето.
Совет безопасности ООН состоит из 15 стран, но доминирующую роль в нем играют пять постоянных членов — США, Россия
, Китай
, Франция
и Великобритания
, обладающие правом вето. Остальные десять государств сменяются каждые два года. Состав Совбеза отражает соотношение сил в мире после Второй мировой войны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>