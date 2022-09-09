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Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН

Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 09.09.2022

Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН

США "замучаются пыль глотать", если попытаются взломать полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:09

2022-09-09T11:09

2022-09-09T16:25

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. США "замучаются пыль глотать", если попытаются взломать полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Он отметил, что американцы "намедни выступили за некие "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения "статус-кво"."Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", — заявил Медведев.Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН планируют поднять тему реформы Совета Безопасности.

https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html

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Кирилл Волков

в мире, дмитрий медведев, сша, россия, оон, совет безопасности оон