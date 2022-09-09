Рейтинг@Mail.ru
Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/oon-1815595555.html
Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН
Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 09.09.2022
Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН
США "замучаются пыль глотать", если попытаются взломать полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:09
2022-09-09T16:25
в мире
дмитрий медведев
сша
россия
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. США "замучаются пыль глотать", если попытаются взломать полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Он отметил, что американцы "намедни выступили за некие "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения "статус-кво"."Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", — заявил Медведев.Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН планируют поднять тему реформы Совета Безопасности.
https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f3d6bbc7a155d4bdb474a294a29c5869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий медведев, сша, россия, оон, совет безопасности оон
В мире, Дмитрий Медведев, США, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН
11:09 09.09.2022 (обновлено: 16:25 09.09.2022)
 
Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН

Медведев заявил, что ООН ждет участь Лиги Наций при попытке США реформировать Совбез

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. США "замучаются пыль глотать", если попытаются взломать полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Он отметил, что американцы "намедни выступили за некие "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения "статус-кво".
"Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", — заявил Медведев.
Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН планируют поднять тему реформы Совета Безопасности.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 20:46
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время
 
В миреДмитрий МедведевСШАРоссияООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала