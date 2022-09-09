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Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН
Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН - РИА Новости, 09.09.2022
Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН
США "замучаются пыль глотать", если попытаются взломать полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:09
2022-09-09T11:09
2022-09-09T16:25
в мире
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. США "замучаются пыль глотать", если попытаются взломать полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев.Он отметил, что американцы "намедни выступили за некие "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения "статус-кво"."Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", — заявил Медведев.Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН планируют поднять тему реформы Совета Безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий медведев, сша, россия, оон, совет безопасности оон
В мире, Дмитрий Медведев, США, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН
11:09 09.09.2022 (обновлено: 16:25 09.09.2022)
Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН
Медведев заявил, что ООН ждет участь Лиги Наций при попытке США реформировать Совбез