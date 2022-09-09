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Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека - РИА Новости, 09.09.2022
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Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека
Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека - РИА Новости, 09.09.2022
Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека
Генассамблея ООН одобрила австрийца Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека. РИА Новости, 09.09.2022
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генеральная ассамблея оон
мишель бачелет
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Генассамблея ООН одобрила австрийца Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека.Тюрк меняет на этом посту Мишель Бачелет. Она начала работу в качестве верховного комиссара ООН по правам человека 1 сентября 2018 года. Ее полномочия истекли в августе.
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, мишель бачелет, австрия
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Мишель Бачелет, Австрия
00:25 09.09.2022 (обновлено: 00:32 09.09.2022)
 
Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека

Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Генассамблея ООН одобрила австрийца Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека.
"Позвольте считать, что Генассамблея желает одобрить назначение генеральным секретарем ООН Фолькера Тюрка от Австрии верховным комиссаром ООН по правам человека на четырехлетний срок. Решение принято", – сказал ведущий заседания Генассамблеи.
Тюрк меняет на этом посту Мишель Бачелет. Она начала работу в качестве верховного комиссара ООН по правам человека 1 сентября 2018 года. Ее полномочия истекли в августе.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 10:27
Москалькова считает, что ООН не нужно реформировать
 
В миреООНГенеральная Ассамблея ООНМишель БачелетАвстрия
 
 
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