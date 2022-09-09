https://ria.ru/20220909/oon-1815551130.html
Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека
Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека - РИА Новости, 09.09.2022
Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека
Генассамблея ООН одобрила австрийца Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T00:25
2022-09-09T00:25
2022-09-09T00:32
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Генассамблея ООН одобрила австрийца Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека.Тюрк меняет на этом посту Мишель Бачелет. Она начала работу в качестве верховного комиссара ООН по правам человека 1 сентября 2018 года. Ее полномочия истекли в августе.
https://ria.ru/20220908/oon-1815329600.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, мишель бачелет, австрия
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Мишель Бачелет, Австрия
00:25 09.09.2022 (обновлено: 00:32 09.09.2022)
Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека
Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека