https://ria.ru/20220909/oon-1815551130.html

Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека

Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека - РИА Новости, 09.09.2022

Фолькер Тюрк станет Верховным комиссаром ООН по правам человека

Генассамблея ООН одобрила австрийца Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T00:25

2022-09-09T00:25

2022-09-09T00:32

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мишель бачелет

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ООН, 9 сен – РИА Новости. Генассамблея ООН одобрила австрийца Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека.Тюрк меняет на этом посту Мишель Бачелет. Она начала работу в качестве верховного комиссара ООН по правам человека 1 сентября 2018 года. Ее полномочия истекли в августе.

https://ria.ru/20220908/oon-1815329600.html

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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, мишель бачелет, австрия