https://ria.ru/20220909/obstrely-1815758206.html

Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области

Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022

Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области

За последние дни интенсивность обстрелов со стороны украинских войск увеличилась в пять раз, заявил глава администрации освобожденных территорий Харьковской... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:03

2022-09-09T19:03

2022-09-09T19:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За последние дни интенсивность обстрелов со стороны украинских войск увеличилась в пять раз, заявил глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев."За последние два дня интенсивность обстрелов возросла примерно в пять раз. В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".Ганчев еще раз уточнил, что эвакуация населения проводится из Изюма, Шевченко, Купянска и Балаклеи.

https://ria.ru/20220909/uragan-1815722807.html

харьковская область

изюм (город)

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в мире, харьковская область, изюм (город), украина