https://ria.ru/20220909/obstrely-1815758206.html
Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области
Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022
Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области
За последние дни интенсивность обстрелов со стороны украинских войск увеличилась в пять раз, заявил глава администрации освобожденных территорий Харьковской... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:03
2022-09-09T19:03
2022-09-09T19:03
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За последние дни интенсивность обстрелов со стороны украинских войск увеличилась в пять раз, заявил глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев."За последние два дня интенсивность обстрелов возросла примерно в пять раз. В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".Ганчев еще раз уточнил, что эвакуация населения проводится из Изюма, Шевченко, Купянска и Балаклеи.
https://ria.ru/20220909/uragan-1815722807.html
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в мире, харьковская область, изюм (город), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Изюм (город), Украина
Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области
Глава ВГА Ганчев: интенсивность обстрелов Харьковщины со стороны ВСУ выросла в пять раз