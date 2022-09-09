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Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/obstrely-1815758206.html
Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области
Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022
Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области
За последние дни интенсивность обстрелов со стороны украинских войск увеличилась в пять раз, заявил глава администрации освобожденных территорий Харьковской... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:03
2022-09-09T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
изюм (город)
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За последние дни интенсивность обстрелов со стороны украинских войск увеличилась в пять раз, заявил глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев."За последние два дня интенсивность обстрелов возросла примерно в пять раз. В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".Ганчев еще раз уточнил, что эвакуация населения проводится из Изюма, Шевченко, Купянска и Балаклеи.
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в мире, харьковская область, изюм (город), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Изюм (город), Украина
19:03 09.09.2022
 
Власти сообщили об усилении интенсивности обстрелов Харьковской области

Глава ВГА Ганчев: интенсивность обстрелов Харьковщины со стороны ВСУ выросла в пять раз

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За последние дни интенсивность обстрелов со стороны украинских войск увеличилась в пять раз, заявил глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев.
"За последние два дня интенсивность обстрелов возросла примерно в пять раз. В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Ганчев еще раз уточнил, что эвакуация населения проводится из Изюма, Шевченко, Купянска и Балаклеи.
Кадры переброски Ураганов на харьковское направление - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 17:23Специальная военная операция на Украине
Минобороны опубликовало видео с переброской "Ураганов" под Харьковом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьИзюм (город)Украина
 
 
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