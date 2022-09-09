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Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS
Украинские войска целенаправленно наносят удары по мирному населению в Харьковской области, зафиксировано порядка шести прилетов из РСЗО HIMARS в районе... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:29
2022-09-09T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно наносят удары по мирному населению в Харьковской области, зафиксировано порядка шести прилетов из РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Великий Бурлук, сообщил глава Купянского района Максим Губин."Украинские войска пытаются увеличить количество разрушений административной и гражданской инфраструктуры, бьют HIMARS по мирному населению. Буквально сейчас было 5-6 прилетов по району Великого Бурлука, по мирному населению", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
13:29 09.09.2022 (обновлено: 13:51 09.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS

Глава Купянского района Губин: ВСУ обстреляли из HIMARS Великий Бурлук

© AP Photo / Peter HaleyАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Peter Haley
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно наносят удары по мирному населению в Харьковской области, зафиксировано порядка шести прилетов из РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Великий Бурлук, сообщил глава Купянского района Максим Губин.
"Украинские войска пытаются увеличить количество разрушений административной и гражданской инфраструктуры, бьют HIMARS по мирному населению. Буквально сейчас было 5-6 прилетов по району Великого Бурлука, по мирному населению", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24".
Военнослужащие и жители Купянска - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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