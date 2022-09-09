https://ria.ru/20220909/obstrely-1815637646.html

Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS

Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS

Украинские войска целенаправленно наносят удары по мирному населению в Харьковской области, зафиксировано порядка шести прилетов из РСЗО HIMARS в районе... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:29

2022-09-09T13:29

2022-09-09T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792553136_44:381:1234:1050_1920x0_80_0_0_128c329c7bedbe1ec95a09de20fcb0c0.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно наносят удары по мирному населению в Харьковской области, зафиксировано порядка шести прилетов из РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Великий Бурлук, сообщил глава Купянского района Максим Губин."Украинские войска пытаются увеличить количество разрушений административной и гражданской инфраструктуры, бьют HIMARS по мирному населению. Буквально сейчас было 5-6 прилетов по району Великого Бурлука, по мирному населению", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815634837.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины