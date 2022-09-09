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Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS
Украинские войска целенаправленно наносят удары по мирному населению в Харьковской области, зафиксировано порядка шести прилетов из РСЗО HIMARS в районе... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:29
2022-09-09T13:29
2022-09-09T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно наносят удары по мирному населению в Харьковской области, зафиксировано порядка шести прилетов из РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Великий Бурлук, сообщил глава Купянского района Максим Губин."Украинские войска пытаются увеличить количество разрушений административной и гражданской инфраструктуры, бьют HIMARS по мирному населению. Буквально сейчас было 5-6 прилетов по району Великого Бурлука, по мирному населению", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815634837.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
13:29 09.09.2022 (обновлено: 13:51 09.09.2022)
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS
Глава Купянского района Губин: ВСУ обстреляли из HIMARS Великий Бурлук