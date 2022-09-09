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Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:54
2022-09-09T19:54
2022-09-09T19:54
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В представительстве ДНР также добавили, что в 18.30 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов такого же калибра.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщал, что в пятницу два человека погибли и пять пострадали при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), сцкк, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), СЦКК, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили по Донецку 14 снарядов калибра 155 миллиметров