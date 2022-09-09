https://ria.ru/20220909/obstrel-1815770454.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:54

2022-09-09T19:54

2022-09-09T19:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

сцкк

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В представительстве ДНР также добавили, что в 18.30 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка девять снарядов такого же калибра.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщал, что в пятницу два человека погибли и пять пострадали при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), сцкк, украина, донецкая народная республика