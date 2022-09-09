https://ria.ru/20220909/obstrel-1815768634.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей - РИА Новости, 09.09.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей

Трое мирных жителей погибли и 20 пострадали в пятницу в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:40

2022-09-09T19:40

2022-09-09T19:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли и 20 пострадали в пятницу в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР."В результате обстрелов трое мирных жителей погибли и 20 получили ранения. Повреждено 15 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По информации от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, украинские войска выпустили в пятницу по территории республики более 110 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра, а также минометов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр