https://ria.ru/20220909/obstrel-1815768634.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей - РИА Новости, 09.09.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей
Трое мирных жителей погибли и 20 пострадали в пятницу в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:40
2022-09-09T19:40
2022-09-09T19:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814128054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e40bfe93f4fbbaa8447ee6f7da1eda77.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли и 20 пострадали в пятницу в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР."В результате обстрелов трое мирных жителей погибли и 20 получили ранения. Повреждено 15 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По информации от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, украинские войска выпустили в пятницу по территории республики более 110 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра, а также минометов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814128054_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1121a93d66b90e62d4bb2556555a651.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:40 09.09.2022 (обновлено: 19:43 09.09.2022)
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей
Народная милиция: в ДНР за сутки из-за обстрелов погибли трое мирных жителей, 20 раненых