Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/obstrel-1815747254.html
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами
Украинские вооруженные формирования обстреливают города и села в Харьковской области не только ракетами из РСЗО HIMARS, но и запрещёнными кассетными... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:25
2022-09-09T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
харьковская область
россия
балаклея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813399041_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2bf17b9b4dbefaab842790bc9f5e7f99.jpg
КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования обстреливают города и села в Харьковской области не только ракетами из РСЗО HIMARS, но и запрещёнными кассетными боеприпасами, рассказали РИА Новости беженцы из региона, выезжающие на территорию РФ."Вот кассеты. Чем обстреливали мирных жителей. Покажите, чтобы было стыдно Зеленскому", - сказал один из беженцев Виктор, демонстрируя элементы от кассетных боеприпасов."И он же плачет на весь мир: дайте нам снарядов", - добавил житель Балаклеи Владимир.По его словам, уезжать пришлось, спасаясь от постоянных обстрелов со стороны Украины."Сначала сровняли Балаклею, потом сровняли наше село. Из села выехали в Купянск. Три дня обстрелы в Купянске ужасные. Сейчас уезжаем в Россию", - сказал собеседник агентства.Беженцы, ожидающие в очереди на границе, также показали следы от кассетных боеприпасов на своих машинах, на которых едут вместе с женщинами и детьми.Минобороны РФ ранее опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
https://ria.ru/20220909/donetsk-1815742704.html
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815689790.html
харьковская область
россия
балаклея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813399041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abb43b40b0bfa5e5053902ade5035ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), харьковская область, россия, балаклея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Харьковская область, Россия, Балаклея
18:25 09.09.2022
 
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреливают города и села в Харьковской области кассетными боеприпасами

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования обстреливают города и села в Харьковской области не только ракетами из РСЗО HIMARS, но и запрещёнными кассетными боеприпасами, рассказали РИА Новости беженцы из региона, выезжающие на территорию РФ.
"Вот кассеты. Чем обстреливали мирных жителей. Покажите, чтобы было стыдно Зеленскому", - сказал один из беженцев Виктор, демонстрируя элементы от кассетных боеприпасов.
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
18:12Специальная военная операция на Украине
В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека
"И он же плачет на весь мир: дайте нам снарядов", - добавил житель Балаклеи Владимир.
По его словам, уезжать пришлось, спасаясь от постоянных обстрелов со стороны Украины.
"Сначала сровняли Балаклею, потом сровняли наше село. Из села выехали в Купянск. Три дня обстрелы в Купянске ужасные. Сейчас уезжаем в Россию", - сказал собеседник агентства.
Беженцы, ожидающие в очереди на границе, также показали следы от кассетных боеприпасов на своих машинах, на которых едут вместе с женщинами и детьми.
Минобороны РФ ранее опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
16:03
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Харьковская областьРоссияБалаклея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала