https://ria.ru/20220909/obstrel-1815747254.html
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами
Украинские вооруженные формирования обстреливают города и села в Харьковской области не только ракетами из РСЗО HIMARS, но и запрещёнными кассетными... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:25
2022-09-09T18:25
2022-09-09T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
харьковская область
россия
балаклея
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КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования обстреливают города и села в Харьковской области не только ракетами из РСЗО HIMARS, но и запрещёнными кассетными боеприпасами, рассказали РИА Новости беженцы из региона, выезжающие на территорию РФ."Вот кассеты. Чем обстреливали мирных жителей. Покажите, чтобы было стыдно Зеленскому", - сказал один из беженцев Виктор, демонстрируя элементы от кассетных боеприпасов."И он же плачет на весь мир: дайте нам снарядов", - добавил житель Балаклеи Владимир.По его словам, уезжать пришлось, спасаясь от постоянных обстрелов со стороны Украины."Сначала сровняли Балаклею, потом сровняли наше село. Из села выехали в Купянск. Три дня обстрелы в Купянске ужасные. Сейчас уезжаем в Россию", - сказал собеседник агентства.Беженцы, ожидающие в очереди на границе, также показали следы от кассетных боеприпасов на своих машинах, на которых едут вместе с женщинами и детьми.Минобороны РФ ранее опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
https://ria.ru/20220909/donetsk-1815742704.html
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815689790.html
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в мире, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), харьковская область, россия, балаклея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Харьковская область, Россия, Балаклея
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами
Украинские войска обстреливают города и села в Харьковской области кассетными боеприпасами
КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования обстреливают города и села в Харьковской области не только ракетами из РСЗО HIMARS, но и запрещёнными кассетными боеприпасами, рассказали РИА Новости беженцы из региона, выезжающие на территорию РФ.
"Вот кассеты. Чем обстреливали мирных жителей. Покажите, чтобы было стыдно Зеленскому", - сказал один из беженцев Виктор, демонстрируя элементы от кассетных боеприпасов.
"И он же плачет на весь мир: дайте нам снарядов", - добавил житель Балаклеи Владимир
.
По его словам, уезжать пришлось, спасаясь от постоянных обстрелов со стороны Украины
.
"Сначала сровняли Балаклею, потом сровняли наше село. Из села выехали в Купянск. Три дня обстрелы в Купянске ужасные. Сейчас уезжаем в Россию", - сказал собеседник агентства.
Беженцы, ожидающие в очереди на границе, также показали следы от кассетных боеприпасов на своих машинах, на которых едут вместе с женщинами и детьми.
Минобороны РФ ранее опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.