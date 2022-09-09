Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/obstrel-1815674208.html
Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару
Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару
Силы киевского режима выпустили 27 снарядов по Энергодару, обесточив город, ответным огнем противник подавлен, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:14
2022-09-09T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
россия
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813241903_0:177:682:561_1920x0_80_0_0_27297658aaa516c75c83ddbcd7ecd097.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Силы киевского режима выпустили 27 снарядов по Энергодару, обесточив город, ответным огнем противник подавлен, сообщило в пятницу Минобороны России.Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции."В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Как подчеркнуло Минобороны, штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813241903_173:66:814:547_1920x0_80_0_0_aebdc245f4803f30051513adb780f8bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская аэс, россия, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Россия, Энергодар
15:14 09.09.2022 (обновлено: 15:20 09.09.2022)
 
Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару

Минобороны: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли Энергодар, выпустив 27 снарядов

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Силы киевского режима выпустили 27 снарядов по Энергодару, обесточив город, ответным огнем противник подавлен, сообщило в пятницу Минобороны России.
Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
"В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Как подчеркнуло Минобороны, штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСРоссияЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала