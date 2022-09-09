https://ria.ru/20220909/obstrel-1815674208.html
Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару
Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару
Силы киевского режима выпустили 27 снарядов по Энергодару, обесточив город, ответным огнем противник подавлен, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:14
2022-09-09T15:14
2022-09-09T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
россия
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813241903_0:177:682:561_1920x0_80_0_0_27297658aaa516c75c83ddbcd7ecd097.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Силы киевского режима выпустили 27 снарядов по Энергодару, обесточив город, ответным огнем противник подавлен, сообщило в пятницу Минобороны России.Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции."В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Как подчеркнуло Минобороны, штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813241903_173:66:814:547_1920x0_80_0_0_aebdc245f4803f30051513adb780f8bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская аэс, россия, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Россия, Энергодар
15:14 09.09.2022 (обновлено: 15:20 09.09.2022)
Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару
Минобороны: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли Энергодар, выпустив 27 снарядов