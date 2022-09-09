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Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару

Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские военные за сутки выпустили 27 снарядов по Энергодару

Силы киевского режима выпустили 27 снарядов по Энергодару, обесточив город, ответным огнем противник подавлен, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:14

2022-09-09T15:14

2022-09-09T15:20

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Силы киевского режима выпустили 27 снарядов по Энергодару, обесточив город, ответным огнем противник подавлен, сообщило в пятницу Минобороны России.Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции."В течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Как подчеркнуло Минобороны, штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, запорожская аэс, россия, энергодар