https://ria.ru/20220909/obstrel-1815654625.html

При обстреле Донецка погибли три человека

При обстреле Донецка погибли три человека - РИА Новости, 09.09.2022

При обстреле Донецка погибли три человека

Три человека погибли в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:15

2022-09-09T14:15

2022-09-09T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Три человека погибли в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в районе площади Победы погибли мужчина и женщина", — отмечается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.Позже стало известно о еще одной жертве. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Отмечается, что в результате обстрела по улице Ленина в Александровке ранена женщина.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество часто пропадает из-за постоянных обстрелов.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220909/kupyansk-1815632361.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, жкх, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район