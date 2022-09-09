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ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Макеевку - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/obstrel-1815560556.html
ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Макеевку - РИА Новости, 09.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Макеевку
Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T06:30
2022-09-09T06:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220908/gorlovka-1815543084.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
06:30 09.09.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Макеевку, в том числе "натовским" калибром

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 03.08 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка — город Донецк (Калининский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 03.15 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.27 – населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 05.33 – населенный пункт Орловка — населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", — говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 22:56Специальная военная операция на Украине
Горловка подверглась массивным обстрелам ВСУ
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела Энергодара
Вчера, 20:24Специальная военная операция на Украине
Энергодар остался без электричества при обстреле со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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