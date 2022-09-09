https://ria.ru/20220909/nusra-1815794003.html
В Идлибе ВКС уничтожили более 20 высокопоставленных членов "ан-Нусры"*
В Идлибе ВКС уничтожили более 20 высокопоставленных членов "ан-Нусры"* - РИА Новости, 09.09.2022
В Идлибе ВКС уничтожили более 20 высокопоставленных членов "ан-Нусры"*
Ударом ВКС в Идлибе уничтожены более 20 высокопоставленных членов "ан-Нусры"*, отвечавших за подготовку террористов и финансы группировки, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:22
2022-09-09T22:22
2022-09-09T22:22
война в сирии
идлиб (мухафаза)
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сирия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ударом ВКС в Идлибе уничтожены более 20 высокопоставленных членов "ан-Нусры"*, отвечавших за подготовку террористов и финансы группировки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Также уничтожены более 20 высокопоставленных членов террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, отвечающих за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки", - говорится в сообщении.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220908/siriya-1815548497.html
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идлиб (мухафаза), россия, сирия, войска воздушно-космической обороны
Война в Сирии, Идлиб (мухафаза), Россия, Сирия, Войска воздушно-космической обороны
В Идлибе ВКС уничтожили более 20 высокопоставленных членов "ан-Нусры"*
Ударом ВКС в Идлибе уничтожены более 20 высокопоставленных членов "ан-Нусры"*