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США хотят установить потолок цен нефти выше себестоимости, но ниже рынка - РИА Новости, 09.09.2022
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США хотят установить потолок цен нефти выше себестоимости, но ниже рынка
США хотят установить потолок цен нефти выше себестоимости, но ниже рынка - РИА Новости, 09.09.2022
США хотят установить потолок цен нефти выше себестоимости, но ниже рынка
США вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, заявил замминистра... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:16
2022-09-09T22:16
экономика
цены на нефть
россия
сша
g7
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.Он выразил уверенность, что инициатива, принятая на вооружение G7, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок."Ценовой потолок создает явный экономический стимул для продажи... Мы намерены установить ценовой потолок выше российских предельных издержек производства, на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически... При этом остается достаточно места ниже превалирующих рыночных цен и цен, которые Россия получает сегодня", - сказал он.Замминистра считает, что у России не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации. "В итоге Россия будет вынуждена продавать или столкнуться с рисками долгосрочной деградации производственных возможностей", - сказал он.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, G7, Санкции в отношении России
22:16 09.09.2022
 
США хотят установить потолок цен нефти выше себестоимости, но ниже рынка

США намерены установить потолок цен на российскую нефть выше себестоимости, но ниже рынка

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкОбъект компании "Транснефть"
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Объект компании "Транснефть". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.
Он выразил уверенность, что инициатива, принятая на вооружение G7, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок.
"Ценовой потолок создает явный экономический стимул для продажи... Мы намерены установить ценовой потолок выше российских предельных издержек производства, на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически... При этом остается достаточно места ниже превалирующих рыночных цен и цен, которые Россия получает сегодня", - сказал он.
Замминистра считает, что у России не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации. "В итоге Россия будет вынуждена продавать или столкнуться с рисками долгосрочной деградации производственных возможностей", - сказал он.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
22:07
Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАG7Санкции в отношении России
 
 
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