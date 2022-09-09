https://ria.ru/20220909/neft-1815793578.html

США хотят установить потолок цен нефти выше себестоимости, но ниже рынка

США хотят установить потолок цен нефти выше себестоимости, но ниже рынка - РИА Новости, 09.09.2022

США хотят установить потолок цен нефти выше себестоимости, но ниже рынка

США вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, заявил замминистра... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T22:16

2022-09-09T22:16

2022-09-09T22:16

экономика

цены на нефть

россия

сша

g7

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.Он выразил уверенность, что инициатива, принятая на вооружение G7, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок."Ценовой потолок создает явный экономический стимул для продажи... Мы намерены установить ценовой потолок выше российских предельных издержек производства, на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически... При этом остается достаточно места ниже превалирующих рыночных цен и цен, которые Россия получает сегодня", - сказал он.Замминистра считает, что у России не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации. "В итоге Россия будет вынуждена продавать или столкнуться с рисками долгосрочной деградации производственных возможностей", - сказал он.

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экономика, цены на нефть, россия, сша, g7, санкции в отношении россии