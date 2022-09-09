https://ria.ru/20220909/neft-1815792908.html

Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США

Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США - РИА Новости, 09.09.2022

Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США

Обсуждаемый странами G7 план ограничения предельной цены на российскую нефть предполагает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки "черного золота" на РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T22:07

2022-09-09T22:07

2022-09-09T22:07

экономика

цены на нефть

россия

москва

сша

g7

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Обсуждаемый странами G7 план ограничения предельной цены на российскую нефть предполагает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки "черного золота" на мировые рынке, заявил в пятницу заместитель министра финансов США Уолли Адейемо."Россия может угрожать тем, что не станет продавать нефть по цене ниже установленного "потолка", однако экономическая политика, основанная на отказе от продажи нефти, попросту не имеет смысла. План ограничения предельной цены на нефть предполагает четкие стимулы (для Москвы) продолжать экспорт нефти в пределах установленных ценовых ограничений", - сказал Адейемо в ходе виртуальной дискуссии, организованной на площадке Брукингского института.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.

https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html

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экономика, цены на нефть, россия, москва, сша, g7, санкции в отношении россии