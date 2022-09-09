Рейтинг@Mail.ru
Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/neft-1815792908.html
Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США
Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США - РИА Новости, 09.09.2022
Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США
Обсуждаемый странами G7 план ограничения предельной цены на российскую нефть предполагает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки "черного золота" на РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:07
2022-09-09T22:07
экономика
цены на нефть
россия
москва
сша
g7
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fece24ea09b6ff80a3435f92ba4da691.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Обсуждаемый странами G7 план ограничения предельной цены на российскую нефть предполагает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки "черного золота" на мировые рынке, заявил в пятницу заместитель министра финансов США Уолли Адейемо."Россия может угрожать тем, что не станет продавать нефть по цене ниже установленного "потолка", однако экономическая политика, основанная на отказе от продажи нефти, попросту не имеет смысла. План ограничения предельной цены на нефть предполагает четкие стимулы (для Москвы) продолжать экспорт нефти в пределах установленных ценовых ограничений", - сказал Адейемо в ходе виртуальной дискуссии, организованной на площадке Брукингского института.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eed8a9ab49cbe210283146c7cbff323e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, москва, сша, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Москва, США, G7, Санкции в отношении России
22:07 09.09.2022
 
Потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать, заявили в США

Замглавы Минфина США Адейемо: потолок цен на нефть не лишит Россию стимула ее продавать

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Обсуждаемый странами G7 план ограничения предельной цены на российскую нефть предполагает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки "черного золота" на мировые рынке, заявил в пятницу заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
"Россия может угрожать тем, что не станет продавать нефть по цене ниже установленного "потолка", однако экономическая политика, основанная на отказе от продажи нефти, попросту не имеет смысла. План ограничения предельной цены на нефть предполагает четкие стимулы (для Москвы) продолжать экспорт нефти в пределах установленных ценовых ограничений", - сказал Адейемо в ходе виртуальной дискуссии, организованной на площадке Брукингского института.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
Уровень предельной цены на российскую нефть пока не утвержден. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 18:28
США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМоскваСШАG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала