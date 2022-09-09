https://ria.ru/20220909/nebenzya-1815551950.html

Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи

Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи - РИА Новости, 09.09.2022

Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи

Ни о каком "прорыве" украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T00:49

2022-09-09T00:49

2022-09-09T00:49

специальная военная операция на украине

василий небензя

андрей алексеенко

владимир путин

украина

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совет безопасности оон

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ни о каком "прорыве" украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.По его словам, земли под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды.Дипломат отметил, что украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий, что противоречит принципам военной стратегии."Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен", — подчеркнул постпред России при ООН.Небензя пояснил, что украинским военным удалось взять лишь несколько периферийных деревень, и "ни о каком прорыве и близко нет речи", что прекрасно понимают военные эксперты.В администрации Харьковской области заявили, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения идут бои.Ведомство уточнило, ссылаясь на слова председателя совета министров области Андрея Алексеенко, что город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей. Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу. Местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.ВС России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где были созданы четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, действует бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Местным жителям стали выдавать единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815110560.html

https://ria.ru/20220905/vsu-1814594449.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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василий небензя, андрей алексеенко, владимир путин, украина, россия, совет безопасности оон, нато, вооруженные силы украины, харьковская область