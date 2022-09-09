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Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/nebenzya-1815551950.html
Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи
Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи - РИА Новости, 09.09.2022
Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи
Ни о каком "прорыве" украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T00:49
2022-09-09T00:49
специальная военная операция на украине
василий небензя
андрей алексеенко
владимир путин
украина
россия
совет безопасности оон
нато
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ни о каком "прорыве" украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.По его словам, земли под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды.Дипломат отметил, что украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий, что противоречит принципам военной стратегии."Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен", — подчеркнул постпред России при ООН.Небензя пояснил, что украинским военным удалось взять лишь несколько периферийных деревень, и "ни о каком прорыве и близко нет речи", что прекрасно понимают военные эксперты.В администрации Харьковской области заявили, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения идут бои.Ведомство уточнило, ссылаясь на слова председателя совета министров области Андрея Алексеенко, что город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей. Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу. Местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.ВС России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где были созданы четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, действует бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Местным жителям стали выдавать единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815110560.html
https://ria.ru/20220905/vsu-1814594449.html
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василий небензя, андрей алексеенко, владимир путин, украина, россия, совет безопасности оон, нато, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Василий Небензя, Андрей Алексеенко, Владимир Путин, Украина, Россия, Совет Безопасности ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
00:49 09.09.2022
 
Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи

Небензя: ни о каком прорыве украинских войск в ходе "контрнаступления" не может быть речи

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ни о каком "прорыве" украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
По его словам, земли под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды.
"С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать", — высказался Небензя.
Дипломат отметил, что украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий, что противоречит принципам военной стратегии.
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"Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен", — подчеркнул постпред России при ООН.
Небензя пояснил, что украинским военным удалось взять лишь несколько периферийных деревень, и "ни о каком прорыве и близко нет речи", что прекрасно понимают военные эксперты.
"Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне", — добавил он.
В администрации Харьковской области заявили, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения идут бои.
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Ведомство уточнило, ссылаясь на слова председателя совета министров области Андрея Алексеенко, что город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей. Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу. Местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
ВС России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где были созданы четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, действует бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Местным жителям стали выдавать единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВасилий НебензяАндрей АлексеенкоВладимир ПутинУкраинаРоссияСовет Безопасности ООННАТОВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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