Небензя заявил, что ни о каком "прорыве" Киева не может быть и речи
Небензя: ни о каком прорыве украинских войск в ходе "контрнаступления" не может быть речи
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ни о каком "прорыве" украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
По его словам, земли под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды.
"С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать", — высказался Небензя.
Дипломат отметил, что украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий, что противоречит принципам военной стратегии.
Небензя пояснил, что украинским военным удалось взять лишь несколько периферийных деревень, и "ни о каком прорыве и близко нет речи", что прекрасно понимают военные эксперты.
"Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне", — добавил он.
В администрации Харьковской области заявили, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения идут бои.
Ведомство уточнило, ссылаясь на слова председателя совета министров области Андрея Алексеенко, что город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей. Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу. Местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
ВС России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где были созданы четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, действует бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Местным жителям стали выдавать единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.