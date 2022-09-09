Рейтинг@Mail.ru
Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/nauka-1815564644.html
Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу
Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу - РИА Новости, 09.09.2022
Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе прошедшего на этой неделе Восточного экономического форума обсудил вопросы сотрудничества с министром науки и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:01
2022-09-09T08:01
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
мин аун хлайн
мьянма
роскосмос
ангара (ракета)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748110244_0:17:1806:1032_1920x0_80_0_0_f3fdea409646f31946eeb8fe6cde3d08.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе прошедшего на этой неделе Восточного экономического форума обсудил вопросы сотрудничества с министром науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо, сообщил в пятницу "Роскосмос".Отмечается, что после форума премьер-министр и главком Вооруженных Сил Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил космодром Восточный. Борисов же показал ему инфраструктуру космодрома и рассказал о перспективах его развития.Ранее госкорпорация обсуждала руководством Мьянмы создание малых космических аппаратов и подготовку кадров для космической отрасли Республики.
https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748110244_70:0:1677:1205_1920x0_80_0_0_02fb455fe5cc1234788251109d551070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), мин аун хлайн, мьянма, роскосмос, ангара (ракета), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Мин Аун Хлайн, Мьянма, Роскосмос, Ангара (ракета), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
08:01 09.09.2022
 
Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу

Гендиректор "Роскосмоса" Борисов и министр науки Мьянмы обсудили проекты по космосу

© Фото : пресс-офис ВЭФФлаг Мьянмы на карте
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Флаг Мьянмы на карте . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе прошедшего на этой неделе Восточного экономического форума обсудил вопросы сотрудничества с министром науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо, сообщил в пятницу "Роскосмос".
"В ходе работы ВЭФ Юрий Борисов провел встречу с министром науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо. Стороны обсудили совместные проекты в космической сфере", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что после форума премьер-министр и главком Вооруженных Сил Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил космодром Восточный. Борисов же показал ему инфраструктуру космодрома и рассказал о перспективах его развития.
"В частности, Мин Аунг Хлайн осмотрел действующий стартовый и технический комплексы ракеты-носителя "Союз-2", строительство стартового комплекса для ракет "Ангара", - уточнили в "Роскосмосе".
Ранее госкорпорация обсуждала руководством Мьянмы создание малых космических аппаратов и подготовку кадров для космической отрасли Республики.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 10:05
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара
 
Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)Мин Аун ХлайнМьянмаРоскосмосАнгара (ракета)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала