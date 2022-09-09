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Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу
Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу - РИА Новости, 09.09.2022
Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе прошедшего на этой неделе Восточного экономического форума обсудил вопросы сотрудничества с министром науки и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:01
2022-09-09T08:01
2022-09-09T08:01
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
мин аун хлайн
мьянма
роскосмос
ангара (ракета)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе прошедшего на этой неделе Восточного экономического форума обсудил вопросы сотрудничества с министром науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо, сообщил в пятницу "Роскосмос".Отмечается, что после форума премьер-министр и главком Вооруженных Сил Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил космодром Восточный. Борисов же показал ему инфраструктуру космодрома и рассказал о перспективах его развития.Ранее госкорпорация обсуждала руководством Мьянмы создание малых космических аппаратов и подготовку кадров для космической отрасли Республики.
https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), мин аун хлайн, мьянма, роскосмос, ангара (ракета), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Мин Аун Хлайн, Мьянма, Роскосмос, Ангара (ракета), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу
Гендиректор "Роскосмоса" Борисов и министр науки Мьянмы обсудили проекты по космосу