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Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу

Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу - РИА Новости, 09.09.2022

Борисов и министр науки Мьянмы обсудили совместные проекты по космосу

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе прошедшего на этой неделе Восточного экономического форума обсудил вопросы сотрудничества с министром науки и... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:01

2022-09-09T08:01

2022-09-09T08:01

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

мин аун хлайн

мьянма

роскосмос

ангара (ракета)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе прошедшего на этой неделе Восточного экономического форума обсудил вопросы сотрудничества с министром науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо, сообщил в пятницу "Роскосмос".Отмечается, что после форума премьер-министр и главком Вооруженных Сил Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил космодром Восточный. Борисов же показал ему инфраструктуру космодрома и рассказал о перспективах его развития.Ранее госкорпорация обсуждала руководством Мьянмы создание малых космических аппаратов и подготовку кадров для космической отрасли Республики.

https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html

мьянма

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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), мин аун хлайн, мьянма, роскосмос, ангара (ракета), восточный экономический форум — 2022 (вэф)