https://ria.ru/20220909/nato-1815754543.html
В Госдуме считают, что после спецоперации в НАТО начнется раскол
В Госдуме считают, что после спецоперации в НАТО начнется раскол - РИА Новости, 09.09.2022
В Госдуме считают, что после спецоперации в НАТО начнется раскол
После завершения спецоперации на Украине в НАТО начнется процесс раскола, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Ранее генсек НАТО Йенс... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:48
2022-09-09T18:48
2022-09-09T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
адальби шхагошев
россия
украина
госдума рф
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. После завершения спецоперации на Украине в НАТО начнется процесс раскола, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит боевые действия, то перестанет существовать как независимое государство."Категорически Столтенберга не заботит будущее и настоящее Украины. Если сейчас цели специальной военной операции будут достигнуты, внутри НАТО начнется процесс раскола", - отметил политик, комментируя заявление.По словам парламентария, достижение РФ задач спецоперации приведет к неизбежному расколу НАТО. "Претензии ЕС к НАТО и так огромны, а если НАТО не справится сейчас с Россией, то тогда начало раскола просто неизбежно", - добавил он.
https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Госдуме считают, что после спецоперации в НАТО начнется раскол
Депутат Шхагошев считает, что после спецоперации на Украине в НАТО начнется раскол