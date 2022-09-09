Рейтинг@Mail.ru
Блинкен обсудит с союзниками по НАТО ситуацию на ЗАЭС и продуктовую сделку - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/nato-1815663100.html
Блинкен обсудит с союзниками по НАТО ситуацию на ЗАЭС и продуктовую сделку
Блинкен обсудит с союзниками по НАТО ситуацию на ЗАЭС и продуктовую сделку - РИА Новости, 09.09.2022
Блинкен обсудит с союзниками по НАТО ситуацию на ЗАЭС и продуктовую сделку
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель намерен обсудить с союзниками по НАТО ситуацию на Запорожской АЭС и продуктовую сделку. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:43
2022-09-09T14:43
в мире
цены на нефть
энтони блинкен
владимир зеленский
сергей лавров
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель намерен обсудить с союзниками по НАТО ситуацию на Запорожской АЭС и продуктовую сделку."У меня будет возможность в Брюсселе проинформировать союзников по НАТО и других партнеров о том, что я узнал на Украине, и поработать с ними по ряду вопросов, которые волнуют всех, начиная с ситуации в Запорожской области и вокруг нее, ...убедиться, что достигнутая (продуктовая сделка) сохраняется", - сообщил Блинкен в Польше. Текст речи приводится на сайте госдепа.Кроме того, госсекретарь США намерен обсудить вопрос помощи Украине в сфере безопасности, а также экономическую и гуманитарную поддержку.В четверг Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он заявил, что США выделят Украине и соседним государствам 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку. Из общего пакета военной помощи 675 миллионов пойдут на дополнительные вооружения, боеприпасы и снаряжение "из запасов министерства обороны США". Оставшаяся сумма порядка 2,2 миллиарда долларов будет направлена на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины, 18 соседних с ней стран". Сообщалось, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским госсекретарь США обсудил наращивание оборонной поддержки Украины и важность запуска программы ленд-лиза.Ранее сообщалось, что Столтенберг и Блинкен по итогам встречи около 13.15 (14.15 мск) дадут совместную пресс-конференцию в Брюсселе. О повестке встречи пресс-служба альянса не сообщила. При этом СМИ писали, что целью поездки Блинкена в Брюссель может быть желание заручиться поддержкой союзников по Североатлантическому альянсу в отношении продолжения военной и финансовой помощи Украине в условиях приближающейся сложной зимы с высокими ценами на энергоносители.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html
https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html
https://ria.ru/20220909/zaes-1815606072.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, энтони блинкен, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, нато, запорожская аэс, министерство обороны сша, сша
В мире, Цены на нефть, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Украина, НАТО, Запорожская АЭС, Министерство обороны США, США
14:43 09.09.2022
 
Блинкен обсудит с союзниками по НАТО ситуацию на ЗАЭС и продуктовую сделку

Блинкен намерен обсудить с союзниками по НАТО ситуацию на ЗАЭС и продуктовую сделку

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель намерен обсудить с союзниками по НАТО ситуацию на Запорожской АЭС и продуктовую сделку.
"У меня будет возможность в Брюсселе проинформировать союзников по НАТО и других партнеров о том, что я узнал на Украине, и поработать с ними по ряду вопросов, которые волнуют всех, начиная с ситуации в Запорожской области и вокруг нее, ...убедиться, что достигнутая (продуктовая сделка) сохраняется", - сообщил Блинкен в Польше. Текст речи приводится на сайте госдепа.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 08:00
Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
Кроме того, госсекретарь США намерен обсудить вопрос помощи Украине в сфере безопасности, а также экономическую и гуманитарную поддержку.
В четверг Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он заявил, что США выделят Украине и соседним государствам 2,8 миллиарда долларов дополнительных средств на военную поддержку. Из общего пакета военной помощи 675 миллионов пойдут на дополнительные вооружения, боеприпасы и снаряжение "из запасов министерства обороны США". Оставшаяся сумма порядка 2,2 миллиарда долларов будет направлена на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины, 18 соседних с ней стран". Сообщалось, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским госсекретарь США обсудил наращивание оборонной поддержки Украины и важность запуска программы ленд-лиза.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 08:00
Не знаем, куда идем, — Киссинджер поставил Америке диагноз
Ранее сообщалось, что Столтенберг и Блинкен по итогам встречи около 13.15 (14.15 мск) дадут совместную пресс-конференцию в Брюсселе. О повестке встречи пресс-служба альянса не сообщила. При этом СМИ писали, что целью поездки Блинкена в Брюссель может быть желание заручиться поддержкой союзников по Североатлантическому альянсу в отношении продолжения военной и финансовой помощи Украине в условиях приближающейся сложной зимы с высокими ценами на энергоносители.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 11:46Специальная военная операция на Украине
Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД
 
В миреЦены на нефтьЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссияУкраинаНАТОЗапорожская АЭСМинистерство обороны СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала