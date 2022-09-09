https://ria.ru/20220909/nato-1815654464.html

Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не ищет конфронтации с Россией - РИА Новости, 09.09.2022

Шеф Пентагона утверждает, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не угрожает Москве, хотя Россия неоднократно подчеркивала агрессивный характер РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:15

2022-09-09T14:15

2022-09-09T14:15

ллойд остин

россия

нато

в мире

сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не угрожает Москве, хотя Россия неоднократно подчеркивала агрессивный характер НАТО и ее нацеленность на конфронтацию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента."Честно скажу, НАТО не ищет конфронтации с Россией, не угрожает России, но наш оборонительный союз будет защищать каждый дюйм территории альянса", - заявил Остин во время встречи с министром обороны Чехии Яной Черноховой в Праге. Трансляция встречи велась на официальном сайте Пентагона.На вопрос одного из журналистов о возможных сроках окончания конфликта на Украине глава Пентагона ответил, что в настоящее время опасно делать какие-либо предсказания. "Всегда опасно делать какие-то предсказания... и поэтому, я думаю, опять же, нашей целью сейчас является поддержка Украины", - заявил Остин.Главу Пентагона также спросили о поставке Украине дальнобойного вооружения, включая ракеты к РСЗО HIMARS, на что тот ответил, что США будут помогать Украине столько, сколько потребуется. "Мы дадим им то, что им нужно для достижения успеха", - отметил Остин.В четверг США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815507730.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ллойд остин, россия, нато, в мире, сша, министерство обороны сша, украина