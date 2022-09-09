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Более 3,1 тысяч объектов благоустроили в Москве ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Более 3,1 тысяч объектов благоустроили в Москве ко Дню города
Более 3,1 тысяч объектов благоустроили в Москве ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2022
Более 3,1 тысяч объектов благоустроили в Москве ко Дню города
Более 3,1 тысячи крупных объектов, включая Площадь Донецкой народной республики, благоустроили в Москве ко Дню города, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:41
2022-09-09T17:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
сергей собянин
москва
общество
день города москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 3,1 тысячи крупных объектов, включая Площадь Донецкой народной республики, благоустроили в Москве ко Дню города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."3156 объектов крупных, дворовых территорий по сути дела до дня города, они уже сделаны, более 2,5 тысяч дворовых территорий приведены в порядок, 57 крупных объектов таких как Битцевский лесопарк, "Покровское-Стрешнево", "Яуза" приведены в порядок. Приведены в порядок крупные магистрали: Волоколамское шоссе, Камешковская улица вместе с площадью Донецкой народной республики уже сдана и передана москвичам, чтобы ходили отдыхали", - сообщил Бирюков в эфире телеканала "Москва-24".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что большинство проектов по благоустройству завершат в столице ко Дню города.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, сергей собянин, москва, общество, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Москва, Общество, День города Москвы
17:41 09.09.2022 (обновлено: 17:42 09.09.2022)
 

Более 3,1 тысяч объектов благоустроили в Москве ко Дню города

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 3,1 тысячи крупных объектов, включая Площадь Донецкой народной республики, благоустроили в Москве ко Дню города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"3156 объектов крупных, дворовых территорий по сути дела до дня города, они уже сделаны, более 2,5 тысяч дворовых территорий приведены в порядок, 57 крупных объектов таких как Битцевский лесопарк, "Покровское-Стрешнево", "Яуза" приведены в порядок. Приведены в порядок крупные магистрали: Волоколамское шоссе, Камешковская улица вместе с площадью Донецкой народной республики уже сдана и передана москвичам, чтобы ходили отдыхали", - сообщил Бирюков в эфире телеканала "Москва-24".
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 12:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что большинство проектов по благоустройству завершат в столице ко Дню города.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковСергей СобянинМоскваОбществоДень города Москвы
 
 
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