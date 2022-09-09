https://ria.ru/20220909/moskva-1815729515.html

Более 3,1 тысяч объектов благоустроили в Москве ко Дню города

Более 3,1 тысяч объектов благоустроили в Москве ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2022

Более 3,1 тысяч объектов благоустроили в Москве ко Дню города

Более 3,1 тысячи крупных объектов, включая Площадь Донецкой народной республики, благоустроили в Москве ко Дню города, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:41

2022-09-09T17:41

2022-09-09T17:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

сергей собянин

москва

общество

день города москвы

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 3,1 тысячи крупных объектов, включая Площадь Донецкой народной республики, благоустроили в Москве ко Дню города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."3156 объектов крупных, дворовых территорий по сути дела до дня города, они уже сделаны, более 2,5 тысяч дворовых территорий приведены в порядок, 57 крупных объектов таких как Битцевский лесопарк, "Покровское-Стрешнево", "Яуза" приведены в порядок. Приведены в порядок крупные магистрали: Волоколамское шоссе, Камешковская улица вместе с площадью Донецкой народной республики уже сдана и передана москвичам, чтобы ходили отдыхали", - сообщил Бирюков в эфире телеканала "Москва-24".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что большинство проектов по благоустройству завершат в столице ко Дню города.

https://ria.ru/20220819/kapremont-1810712488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, петр бирюков, сергей собянин, москва, общество, день города москвы