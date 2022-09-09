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На севере Москвы подожгли детскую площадку - РИА Новости, 09.09.2022
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На севере Москвы подожгли детскую площадку
На севере Москвы подожгли детскую площадку - РИА Новости, 09.09.2022
На севере Москвы подожгли детскую площадку
Детская площадка загорелась после поджога на севере Москвы, полиция ищет виновных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:53
2022-09-09T16:39
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Детская площадка загорелась после поджога на севере Москвы, полиция ищет виновных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле дома №8 на Тимирязевской улице горит детская площадка", - сказал собеседник агентства.По его словам, пластик горит на площади около 20 квадратных метров. После сигнала от местных жителей правоохранители начали искать виновных в возгорании.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар на детской площадке на Тимирязевской улице удалось полностью ликвидировать в 14.12. Информация о пострадавших не поступала.Аналогичный инцидент был в июне в новой Москве в дачном поселке Кокошкино – тоже горело пластиковое покрытие и детские аттракционы на площади около 50 квадратных метров. Никто не пострадал. О виновниках того ЧП ничего не сообщалось.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:53 09.09.2022 (обновлено: 16:39 09.09.2022)
 
На севере Москвы подожгли детскую площадку

В Москве на Тимирязевской улице подожгли детскую площадку

© Кадр из видео очевидцаДетская площадка сгорела на Тимирязевской улице в Москве
Детская площадка сгорела на Тимирязевской улице в Москве
© Кадр из видео очевидца
Детская площадка сгорела на Тимирязевской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Детская площадка загорелась после поджога на севере Москвы, полиция ищет виновных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома №8 на Тимирязевской улице горит детская площадка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пластик горит на площади около 20 квадратных метров. После сигнала от местных жителей правоохранители начали искать виновных в возгорании.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар на детской площадке на Тимирязевской улице удалось полностью ликвидировать в 14.12. Информация о пострадавших не поступала.
Аналогичный инцидент был в июне в новой Москве в дачном поселке Кокошкино – тоже горело пластиковое покрытие и детские аттракционы на площади около 50 квадратных метров. Никто не пострадал. О виновниках того ЧП ничего не сообщалось.
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