https://ria.ru/20220909/moskva-1815666019.html

На севере Москвы подожгли детскую площадку

На севере Москвы подожгли детскую площадку - РИА Новости, 09.09.2022

На севере Москвы подожгли детскую площадку

Детская площадка загорелась после поджога на севере Москвы, полиция ищет виновных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:53

2022-09-09T14:53

2022-09-09T16:39

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Детская площадка загорелась после поджога на севере Москвы, полиция ищет виновных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле дома №8 на Тимирязевской улице горит детская площадка", - сказал собеседник агентства.По его словам, пластик горит на площади около 20 квадратных метров. После сигнала от местных жителей правоохранители начали искать виновных в возгорании.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар на детской площадке на Тимирязевской улице удалось полностью ликвидировать в 14.12. Информация о пострадавших не поступала.Аналогичный инцидент был в июне в новой Москве в дачном поселке Кокошкино – тоже горело пластиковое покрытие и детские аттракционы на площади около 50 квадратных метров. Никто не пострадал. О виновниках того ЧП ничего не сообщалось.

https://ria.ru/20220909/podzhog-1815660545.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)