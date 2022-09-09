https://ria.ru/20220909/moskva-1815576079.html

Технику городских служб Москвы украсили в преддверии Дня города

Технику городских служб Москвы украсили в преддверии Дня города - РИА Новости, 09.09.2022

Технику городских служб Москвы украсили в преддверии Дня города

Технику городских служб Москвы украсили тематическими наклейками в преддверии Дня города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:47

2022-09-09T09:47

2022-09-09T09:47

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

мосгаз

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Технику городских служб Москвы украсили тематическими наклейками в преддверии Дня города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками, посвященными 875-летию Москвы. Праздничные стикеры нанесли на технику, которая задействована в уборке столичных улиц, аварийные и дежурные машины оперативных служб", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что наклейки выполнены в виде монохромных надписей и разноцветных круглых изображений, центральными элементами которых являются слова "Москва 875" и "День города".Кроме того, добавляется, что свою технику празднично оформили все предприятия комплекса городского хозяйства, в том числе АО "МОСГАЗ", ГУП "Мосводосток", АО "Москоллектор", АО "Мосводоканал", АО "Мослифт", ГУП "Моссвет", ГБУ "Гормост" и ГБУ "Автомобильные дороги".

https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, мосгаз, мосводосток, москоллектор