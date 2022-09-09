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Технику городских служб Москвы украсили в преддверии Дня города - РИА Новости, 09.09.2022
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Технику городских служб Москвы украсили в преддверии Дня города
Технику городских служб Москвы украсили в преддверии Дня города - РИА Новости, 09.09.2022
Технику городских служб Москвы украсили в преддверии Дня города
Технику городских служб Москвы украсили тематическими наклейками в преддверии Дня города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:47
2022-09-09T09:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
мосгаз
мосводосток
москоллектор
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Технику городских служб Москвы украсили тематическими наклейками в преддверии Дня города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками, посвященными 875-летию Москвы. Праздничные стикеры нанесли на технику, которая задействована в уборке столичных улиц, аварийные и дежурные машины оперативных служб", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что наклейки выполнены в виде монохромных надписей и разноцветных круглых изображений, центральными элементами которых являются слова "Москва 875" и "День города".Кроме того, добавляется, что свою технику празднично оформили все предприятия комплекса городского хозяйства, в том числе АО "МОСГАЗ", ГУП "Мосводосток", АО "Москоллектор", АО "Мосводоканал", АО "Мослифт", ГУП "Моссвет", ГБУ "Гормост" и ГБУ "Автомобильные дороги".
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, мосгаз, мосводосток, москоллектор
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество, Мосгаз, Мосводосток, Москоллектор
09:47 09.09.2022
 
Технику городских служб Москвы украсили в преддверии Дня города

Технику городских служб Москвы украсили тематическими наклейками в преддверии Дня города

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМальчик на Манежной площади в Москве
Мальчик на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мальчик на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Технику городских служб Москвы украсили тематическими наклейками в преддверии Дня города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками, посвященными 875-летию Москвы. Праздничные стикеры нанесли на технику, которая задействована в уборке столичных улиц, аварийные и дежурные машины оперативных служб", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что наклейки выполнены в виде монохромных надписей и разноцветных круглых изображений, центральными элементами которых являются слова "Москва 875" и "День города".
Кроме того, добавляется, что свою технику празднично оформили все предприятия комплекса городского хозяйства, в том числе АО "МОСГАЗ", ГУП "Мосводосток", АО "Москоллектор", АО "Мосводоканал", АО "Мослифт", ГУП "Моссвет", ГБУ "Гормост" и ГБУ "Автомобильные дороги".
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 15:07Культура
Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыОбществоМосгазМосводостокМосколлектор
 
 
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