https://ria.ru/20220909/monety-1815609094.html

В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей

В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей

Неизвестный похитил у московской пенсионерки царские монеты и ювелирные украшения на 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:57

2022-09-09T11:57

2022-09-09T11:57

происшествия

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россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Неизвестный похитил у московской пенсионерки царские монеты и ювелирные украшения на 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне в полицию обратилась пенсионерка 1949 года рождения и сообщила, что неизвестный, пробравшись, вероятно, через балкон к ней в квартиру в Западном округе, похитил 10 золотых царских монет, 10 монет с изображением Николая II и ювелирные украшения", - сказал собеседник агентства.Ущерб превысил 400 тысяч рублей, сейчас по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20220602/monety-1792505380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, николай ii, москва, россия