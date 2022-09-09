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В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 09.09.2022
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В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей
В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей
Неизвестный похитил у московской пенсионерки царские монеты и ювелирные украшения на 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:57
2022-09-09T11:57
происшествия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Неизвестный похитил у московской пенсионерки царские монеты и ювелирные украшения на 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне в полицию обратилась пенсионерка 1949 года рождения и сообщила, что неизвестный, пробравшись, вероятно, через балкон&nbsp; к ней в квартиру в Западном округе, похитил 10 золотых царских монет, 10 монет с изображением Николая II и ювелирные украшения", - сказал собеседник агентства.Ущерб превысил 400 тысяч рублей, сейчас по данному факту проводится проверка.
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происшествия, николай ii, москва, россия
Происшествия, Николай II, Москва, Россия
11:57 09.09.2022
 
В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей

В Москве у пенсионерки похитили царские монеты и ювелирные украшения на 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Неизвестный похитил у московской пенсионерки царские монеты и ювелирные украшения на 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Накануне в полицию обратилась пенсионерка 1949 года рождения и сообщила, что неизвестный, пробравшись, вероятно, через балкон  к ней в квартиру в Западном округе, похитил 10 золотых царских монет, 10 монет с изображением Николая II и ювелирные украшения", - сказал собеседник агентства.
Ущерб превысил 400 тысяч рублей, сейчас по данному факту проводится проверка.
34 серебряные монеты номиналом один доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио
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