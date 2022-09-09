https://ria.ru/20220909/monety-1815609094.html
В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей
В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей
Неизвестный похитил у московской пенсионерки царские монеты и ювелирные украшения на 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:57
2022-09-09T11:57
2022-09-09T11:57
происшествия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Неизвестный похитил у московской пенсионерки царские монеты и ювелирные украшения на 400 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Накануне в полицию обратилась пенсионерка 1949 года рождения и сообщила, что неизвестный, пробравшись, вероятно, через балкон к ней в квартиру в Западном округе, похитил 10 золотых царских монет, 10 монет с изображением Николая II и ювелирные украшения", - сказал собеседник агентства.Ущерб превысил 400 тысяч рублей, сейчас по данному факту проводится проверка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, николай ii, москва, россия
Происшествия, Николай II, Москва, Россия
В Москве у пенсионерки похитили царские монеты на 400 тысяч рублей
В Москве у пенсионерки похитили царские монеты и ювелирные украшения на 400 тысяч рублей