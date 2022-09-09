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Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн

Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн - РИА Новости, 09.09.2022

Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы электронно. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:52

2022-09-09T19:52

2022-09-09T20:03

москва

политика

дмитрий медведев

россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы электронно.Видео голосования выложено в аккаунте Медведева ВКонтакте."Удобно", - заметил он.Медведев проголосовал с помощью планшета."Ваш голос учтен", - прочитал он.Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве в пятницу и продлится до воскресенья. В этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований Москвы в течение трех дней - с 9 по 11 сентября, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 каждый день.

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москва, политика, дмитрий медведев, россия, единый день голосования — 2022