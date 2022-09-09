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Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн - РИА Новости, 09.09.2022
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Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн
Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн - РИА Новости, 09.09.2022
Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы электронно. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:52
2022-09-09T20:03
москва
политика
дмитрий медведев
россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы электронно.Видео голосования выложено в аккаунте Медведева ВКонтакте."Удобно", - заметил он.Медведев проголосовал с помощью планшета."Ваш голос учтен", - прочитал он.Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве в пятницу и продлится до воскресенья. В этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований Москвы в течение трех дней - с 9 по 11 сентября, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 каждый день.
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москва, политика, дмитрий медведев, россия, единый день голосования — 2022
Москва, Политика, Дмитрий Медведев, Россия, Единый день голосования — 2022
19:52 09.09.2022 (обновлено: 20:03 09.09.2022)
 
Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн

Заместитель председателя Совбеза Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы электронно.
Видео голосования выложено в аккаунте Медведева ВКонтакте.
"Удобно", - заметил он.
Медведев проголосовал с помощью планшета.
"Ваш голос учтен", - прочитал он.
Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве в пятницу и продлится до воскресенья. В этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований Москвы в течение трех дней - с 9 по 11 сентября, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 каждый день.
 
МоскваПолитикаДмитрий МедведевРоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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