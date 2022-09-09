https://ria.ru/20220909/manyak-1815674391.html

"Скопинский маньяк" пожаловался на избившего его хулигана

"Скопинский маньяк" пожаловался на избившего его хулигана - РИА Новости, 09.09.2022

"Скопинский маньяк" пожаловался на избившего его хулигана

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов рассказал в суде о нападении на него хулигана, а его защита возмутилась в беседе с РИА Новости, что правоохранительные органы... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:14

2022-09-09T15:14

2022-09-09T15:14

происшествия

виктор мохов

скопин

саратовская область

рязанский областной суд

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РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов рассказал в суде о нападении на него хулигана, а его защита возмутилась в беседе с РИА Новости, что правоохранительные органы "этого видеть не хотят и никак не реагируют".Это заявление прозвучало в пятницу на заседании Рязанского областного суда, который рассматривал жалобу на заключение Мохова под стражу по делу об укрывательстве преступления."Ко мне ворвался один хулиган. Дверь была открыта. И стал наносить мне удары, избил меня", - рассказал Мохов на заседании.По словам Мохова, хулигана прогнали жившие у него собаки. Как пояснил РИА Новости адвокат Мохова Роман Янин, нападение произошло в период его нахождения под домашним арестом с 17 по 23 августа."Мною было подчеркнуто, что правоохранительные органы видят только те моменты, которые им выгодны, а то, что нарушается закон в отношении Мохова, они этого видеть не хотят и никак не реагируют. И вместо того, чтобы его доставить на освидетельствование для фиксации телесных повреждений, они этот факт умалчивают", - заявил защитник.По его словам, он использовал это в качестве довода при апелляционной жалобе, указывая, что судье первой инстанции следовало вынести частное постановление в адрес соответствующего подразделения правоохранительных органов.Комментариями правоохранительных органов по этому инциденту РИА Новости не располагает.Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года.Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

https://ria.ru/20220909/svidetel-1815632762.html

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html

https://ria.ru/20220901/kriminal-1813435229.html

скопин

саратовская область

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