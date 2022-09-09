https://ria.ru/20220909/manyak-1815674391.html
"Скопинский маньяк" пожаловался на избившего его хулигана
"Скопинский маньяк" пожаловался на избившего его хулигана - РИА Новости, 09.09.2022
"Скопинский маньяк" пожаловался на избившего его хулигана
"Скопинский маньяк" Виктор Мохов рассказал в суде о нападении на него хулигана, а его защита возмутилась в беседе с РИА Новости, что правоохранительные органы... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:14
2022-09-09T15:14
2022-09-09T15:14
происшествия
виктор мохов
скопин
саратовская область
рязанский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809171053_0:0:756:425_1920x0_80_0_0_e239063226b73d352222df995f07f296.jpg
РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов рассказал в суде о нападении на него хулигана, а его защита возмутилась в беседе с РИА Новости, что правоохранительные органы "этого видеть не хотят и никак не реагируют".Это заявление прозвучало в пятницу на заседании Рязанского областного суда, который рассматривал жалобу на заключение Мохова под стражу по делу об укрывательстве преступления."Ко мне ворвался один хулиган. Дверь была открыта. И стал наносить мне удары, избил меня", - рассказал Мохов на заседании.По словам Мохова, хулигана прогнали жившие у него собаки. Как пояснил РИА Новости адвокат Мохова Роман Янин, нападение произошло в период его нахождения под домашним арестом с 17 по 23 августа."Мною было подчеркнуто, что правоохранительные органы видят только те моменты, которые им выгодны, а то, что нарушается закон в отношении Мохова, они этого видеть не хотят и никак не реагируют. И вместо того, чтобы его доставить на освидетельствование для фиксации телесных повреждений, они этот факт умалчивают", - заявил защитник.По его словам, он использовал это в качестве довода при апелляционной жалобе, указывая, что судье первой инстанции следовало вынести частное постановление в адрес соответствующего подразделения правоохранительных органов.Комментариями правоохранительных органов по этому инциденту РИА Новости не располагает.Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года.Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
https://ria.ru/20220909/svidetel-1815632762.html
https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html
https://ria.ru/20220901/kriminal-1813435229.html
скопин
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809171053_0:0:755:566_1920x0_80_0_0_29486417c32ba5876217c17885fb4c7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, виктор мохов, скопин, саратовская область, рязанский областной суд
Происшествия, Виктор Мохов, Скопин, Саратовская область, Рязанский областной суд
"Скопинский маньяк" пожаловался на избившего его хулигана
"Скопинский маньяк" Мохов пожаловался в суде, что некий хулиган избил его у него же дома
РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов рассказал в суде о нападении на него хулигана, а его защита возмутилась в беседе с РИА Новости, что правоохранительные органы "этого видеть не хотят и никак не реагируют".
Это заявление прозвучало в пятницу на заседании Рязанского областного суда, который рассматривал жалобу на заключение Мохова под стражу по делу об укрывательстве преступления.
"Ко мне ворвался один хулиган. Дверь была открыта. И стал наносить мне удары, избил меня", - рассказал Мохов на заседании.
По словам Мохова, хулигана прогнали жившие у него собаки. Как пояснил РИА Новости адвокат Мохова Роман Янин, нападение произошло в период его нахождения под домашним арестом с 17 по 23 августа.
"Мною было подчеркнуто, что правоохранительные органы видят только те моменты, которые им выгодны, а то, что нарушается закон в отношении Мохова, они этого видеть не хотят и никак не реагируют. И вместо того, чтобы его доставить на освидетельствование для фиксации телесных повреждений, они этот факт умалчивают", - заявил защитник.
По его словам, он использовал это в качестве довода при апелляционной жалобе, указывая, что судье первой инстанции следовало вынести частное постановление в адрес соответствующего подразделения правоохранительных органов.
Комментариями правоохранительных органов по этому инциденту РИА Новости не располагает.
Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.
Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина
похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области
3 марта 2021 года.
Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.