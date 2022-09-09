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"Европа падет". Французы высмеяли попытки Макрона противостоять Путину - РИА Новости, 09.09.2022
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"Европа падет". Французы высмеяли попытки Макрона противостоять Путину
"Европа падет". Французы высмеяли попытки Макрона противостоять Путину - РИА Новости, 09.09.2022
"Европа падет". Французы высмеяли попытки Макрона противостоять Путину
Читатели французского издания Boulevard Voltaire раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его просьбы пойти на новые жертвы для борьбы с... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:56
2022-09-09T12:19
эммануэль макрон
владимир путин
франция
россия
в мире
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели французского издания Boulevard Voltaire раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его просьбы пойти на новые жертвы для борьбы с Владимиром Путиным. Поводом для обсуждения послужила статья, в которой говорилось, что Макрон находится не в той весовой категории, чтобы противостоять Кремлю, потому что введение санкций против России не принесло желаемого эффекта, зато нанесло удар по экономике Франции. "Вывод: Макрон играет, Путин действует", — написал один из комментаторов."Почему президент России все еще должен уважать Макрона или немцев? У этих двух стран не нашлось сил даже добиться выполнения Минских соглашений. Путину ясно, что европейцы передали право принятия решений НАТО (США). О чем еще могут говорить Макрон и Путин? Сильный не ведет переговоров с вассалами", — поддержал другой. "Путин защищает свою огромную страну-производителя, которая может обойтись без нас, в то время как Макрон преследует прогрессистскую экологическую мечту, которая нас погубит. Давайте покупать рубли, чтобы компенсировать падение евро", — заявил третий. "Отправив оружие, советников и, конечно же, солдат (на Украину), не спросив у нас согласия, он провоцирует Путина (который считает его идиотом, когда тот звонит ему и играет в добрые намерения)", — отметил пользователь. "При Ельцине Россия была унижена, при Путине она вновь обрела свое величие. Мы идем на поводу у США, это приведет нас к краху. В конце концов Европа падет сама!" — резюмировали читатели.Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html
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эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, в мире
Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция, Россия, В мире
10:56 09.09.2022 (обновлено: 12:19 09.09.2022)
 
"Европа падет". Французы высмеяли попытки Макрона противостоять Путину

Читатели Boulevard Voltaire высмеяли попытки Макрона противостоять Путину

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели французского издания Boulevard Voltaire раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его просьбы пойти на новые жертвы для борьбы с Владимиром Путиным.

Поводом для обсуждения послужила статья, в которой говорилось, что Макрон находится не в той весовой категории, чтобы противостоять Кремлю, потому что введение санкций против России не принесло желаемого эффекта, зато нанесло удар по экономике Франции.
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"Вывод: Макрон играет, Путин действует", — написал один из комментаторов.

"Почему президент России все еще должен уважать Макрона или немцев? У этих двух стран не нашлось сил даже добиться выполнения Минских соглашений. Путину ясно, что европейцы передали право принятия решений НАТО (США). О чем еще могут говорить Макрон и Путин? Сильный не ведет переговоров с вассалами", — поддержал другой.

"Путин защищает свою огромную страну-производителя, которая может обойтись без нас, в то время как Макрон преследует прогрессистскую экологическую мечту, которая нас погубит. Давайте покупать рубли, чтобы компенсировать падение евро", — заявил третий.
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"Отправив оружие, советников и, конечно же, солдат (на Украину), не спросив у нас согласия, он провоцирует Путина (который считает его идиотом, когда тот звонит ему и играет в добрые намерения)", — отметил пользователь.

"При Ельцине Россия была унижена, при Путине она вновь обрела свое величие. Мы идем на поводу у США, это приведет нас к краху. В конце концов Европа падет сама!" — резюмировали читатели.

Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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