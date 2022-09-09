10:56 09.09.2022 (обновлено: 12:19 09.09.2022)
"Европа падет". Французы высмеяли попытки Макрона противостоять Путину
Читатели Boulevard Voltaire высмеяли попытки Макрона противостоять Путину
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели французского издания Boulevard Voltaire раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его просьбы пойти на новые жертвы для борьбы с Владимиром Путиным.
Поводом для обсуждения послужила статья, в которой говорилось, что Макрон находится не в той весовой категории, чтобы противостоять Кремлю, потому что введение санкций против России не принесло желаемого эффекта, зато нанесло удар по экономике Франции.
Поводом для обсуждения послужила статья, в которой говорилось, что Макрон находится не в той весовой категории, чтобы противостоять Кремлю, потому что введение санкций против России не принесло желаемого эффекта, зато нанесло удар по экономике Франции.
"Вывод: Макрон играет, Путин действует", — написал один из комментаторов.
"Почему президент России все еще должен уважать Макрона или немцев? У этих двух стран не нашлось сил даже добиться выполнения Минских соглашений. Путину ясно, что европейцы передали право принятия решений НАТО (США). О чем еще могут говорить Макрон и Путин? Сильный не ведет переговоров с вассалами", — поддержал другой.
"Путин защищает свою огромную страну-производителя, которая может обойтись без нас, в то время как Макрон преследует прогрессистскую экологическую мечту, которая нас погубит. Давайте покупать рубли, чтобы компенсировать падение евро", — заявил третий.
"Почему президент России все еще должен уважать Макрона или немцев? У этих двух стран не нашлось сил даже добиться выполнения Минских соглашений. Путину ясно, что европейцы передали право принятия решений НАТО (США). О чем еще могут говорить Макрон и Путин? Сильный не ведет переговоров с вассалами", — поддержал другой.
"Путин защищает свою огромную страну-производителя, которая может обойтись без нас, в то время как Макрон преследует прогрессистскую экологическую мечту, которая нас погубит. Давайте покупать рубли, чтобы компенсировать падение евро", — заявил третий.
"Отправив оружие, советников и, конечно же, солдат (на Украину), не спросив у нас согласия, он провоцирует Путина (который считает его идиотом, когда тот звонит ему и играет в добрые намерения)", — отметил пользователь.
"При Ельцине Россия была унижена, при Путине она вновь обрела свое величие. Мы идем на поводу у США, это приведет нас к краху. В конце концов Европа падет сама!" — резюмировали читатели.
Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
"При Ельцине Россия была унижена, при Путине она вновь обрела свое величие. Мы идем на поводу у США, это приведет нас к краху. В конце концов Европа падет сама!" — резюмировали читатели.
Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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