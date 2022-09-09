https://ria.ru/20220909/makeevka-1815596008.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии

Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки и поселок Пантелеймоновка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:10

2022-09-09T11:10

2022-09-09T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки и поселок Пантелеймоновка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится Telegram-канале ведомства.Отмечается, что по Пантелеймоновке в 10.00 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220908/dnr-1815549321.html

https://ria.ru/20220909/obstrel-1815560556.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, нато