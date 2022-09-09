Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/makeevka-1815596008.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии
Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки и поселок Пантелеймоновка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:10
2022-09-09T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
донецкая народная республика
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815213649_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_812e4c94917633bf37571044ec299719.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки и поселок Пантелеймоновка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится Telegram-канале ведомства.Отмечается, что по Пантелеймоновке в 10.00 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220908/dnr-1815549321.html
https://ria.ru/20220909/obstrel-1815560556.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815213649_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_23234ad7138e5a9d4382aa01c24179ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
11:10 09.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии

© РИА НовостиСнаряд к американской гаубице М777, брошенный украинскими военными
Снаряд к американской гаубице М777, брошенный украинскими военными - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости
Снаряд к американской гаубице М777, брошенный украинскими военными. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки и поселок Пантелеймоновка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится Telegram-канале ведомства.
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 23:59Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Минеральное, Донецк, Зайцево, Яковлевку и Горловку
Отмечается, что по Пантелеймоновке в 10.00 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
06:30Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Макеевку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала