https://ria.ru/20220909/makeevka-1815596008.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии
Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки и поселок Пантелеймоновка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:10
2022-09-09T11:10
2022-09-09T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
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донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки и поселок Пантелеймоновка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится Telegram-канале ведомства.Отмечается, что по Пантелеймоновке в 10.00 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220908/dnr-1815549321.html
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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку и Пантелеймоновку из артиллерии