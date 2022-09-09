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Во Львове планируют национализировать 340 компаний, принадлежащих россиянам - РИА Новости, 09.09.2022
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Во Львове планируют национализировать 340 компаний, принадлежащих россиянам
Во Львове планируют национализировать 340 компаний, принадлежащих россиянам - РИА Новости, 09.09.2022
Во Львове планируют национализировать 340 компаний, принадлежащих россиянам
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на территории Львова находятся 340 компаний, которые прямо или опосредованно принадлежат гражданам России, все они... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:35
2022-09-09T14:35
в мире
львов
украина
россия
андрей садовой
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на территории Львова находятся 340 компаний, которые прямо или опосредованно принадлежат гражданам России, все они подлежат национализации."Во Львове на сентябрь прямо или опосредованно россиянам принадлежат более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество России и ее граждан на Украине подлежит национализации", - написал Садовой в социальной сети Facebook*, опубликовав документ с перечнем компаний.Чиновник отметил, что письмо со всей информацией о российских компаниях во Львове направили в правоохранительные органы еще в конце апреля этого года и посоветовал правоохранителям "взяться за российский бизнес".Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 мая заявил, что кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, львов, украина, россия, андрей садовой
В мире, Львов, Украина, Россия, Андрей Садовой
14:35 09.09.2022
 
Во Львове планируют национализировать 340 компаний, принадлежащих россиянам

Мэр Львова Садовой заявил о планах национализировать 340 компаний, принадлежащих россиянам

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на территории Львова находятся 340 компаний, которые прямо или опосредованно принадлежат гражданам России, все они подлежат национализации.
"Во Львове на сентябрь прямо или опосредованно россиянам принадлежат более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество России и ее граждан на Украине подлежит национализации", - написал Садовой в социальной сети Facebook*, опубликовав документ с перечнем компаний.
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Чиновник отметил, что письмо со всей информацией о российских компаниях во Львове направили в правоохранительные органы еще в конце апреля этого года и посоветовал правоохранителям "взяться за российский бизнес".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 мая заявил, что кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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