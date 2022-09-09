09:06 09.09.2022 (обновлено: 09:22 09.09.2022)
Латвия ограничила въезд в страну для россиян с шенгенскими визами
Глава МИД Ринкевич: правительство Латвии ограничило въезд для россиян с шенгенскими визами
Рига. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в страну для россиян, имеющих шенгенские визы, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы", - написал Ринкевичс в Twitter.
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Ранее Ринкевичс заявлял, что на совете глав МИД ЕС была достигнута договоренность, что граничащие с РФ страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам. По его словам, аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, "невозможно ни юридически, ни технически", к тому же "не все из этих 12 миллионов должны быть отозваны", поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу. При этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что на поиск решений может уйти несколько недель.
В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.
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Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.
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