https://ria.ru/20220909/latviya-1815570664.html

Латвия ограничила въезд в страну для россиян с шенгенскими визами

Латвия ограничила въезд в страну для россиян с шенгенскими визами - РИА Новости, 09.09.2022

Латвия ограничила въезд в страну для россиян с шенгенскими визами

Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в страну для россиян, имеющих шенгенские визы, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:06

2022-09-09T09:06

2022-09-09T09:22

туризм

новости - туризм

латвия

санкции в отношении россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_4c577154ae9efa1b9cfd7f27e2fb061c.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в страну для россиян, имеющих шенгенские визы, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы", - написал Ринкевичс в Twitter.Ранее Ринкевичс заявлял, что на совете глав МИД ЕС была достигнута договоренность, что граничащие с РФ страны могли бы установить запрет на въезд россиянам по шенгенскими визам. По его словам, аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, "невозможно ни юридически, ни технически", к тому же "не все из этих 12 миллионов должны быть отозваны", поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу. При этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что на поиск решений может уйти несколько недель.В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.

https://ria.ru/20220904/vizy-1814343484.html

https://ria.ru/20220901/vizy-1813555841.html

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, латвия, санкции в отношении россии, россия