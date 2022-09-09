https://ria.ru/20220909/kuzbass-1815619873.html

Спортинфраструктура для игр "Дети Азии" будет доступна жителям Кузбасса

Спортинфраструктура для игр "Дети Азии" будет доступна жителям Кузбасса - РИА Новости, 09.09.2022

Спортинфраструктура для игр "Дети Азии" будет доступна жителям Кузбасса

Спортивная инфраструктура, построенная к международным играм "Дети Азии", будет доступна всем жителям Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:37

2022-09-09T12:37

2022-09-09T12:37

кемеровская область

сергей цивилев

междуреченск

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 9 сен – РИА Новости. Спортивная инфраструктура, построенная к международным играм "Дети Азии", будет доступна всем жителям Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Вся спортивная инфраструктура, построенная и реконструированная в рамках подготовки к "Детям Азии", будет в дальнейшем использоваться не только для проведения соревнований различного уровня, но, в первую очередь, при подготовке кузбасских спортсменов. Важно, что эти современные спортивные объекты смогут посещать как профессиональные спортсмены, так и любители спорта. Нам важно, чтобы жители региона имели возможность заниматься всеми видами спорта", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Уточняется, что в регионе идет подготовка спортивной инфраструктуры к Играм. Так, соревнования по горнолыжному спорту и прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Междуреченске, на горнолыжном комплексе "Югус". Сейчас на объекте строится канатно-кресельная дорога к комплексу трамплинов. В октябре завершится капремонт здания базы "Центра зимних видов спорта". Также на горнолыжном комплексе продолжается строительство здания спортивно-тренерского блока. На "Югусе" планируется установить вакс-кабины — модули для сервисного обслуживания лыжного инвентаря.Соревнования по лыжным гонкам в пройдут на лыжной базе "Локомотив" в реликтовом Сосновом бору Кемерова. Здесь появится здание с судейскими и комментаторскими помещения, площадки для представителей СМИ. На спортобъекте установят 20 вакс-кабин.Специально к Играм в Новокузнецке ведется реконструкция крупнейшей на юге Кузбасса Арены Кузнецких металлургов, домашней арены хоккейного клуба "Металлург". Здесь пройдут соревнования по хоккею и фигурному катанию. Модернизация находится в завершающей стадии, объект рассчитан на 7,5 тысячи зрителей. Также хоккеисты и фигуристы будут выступать в ледовой арене "Кузнецкий лед" в центре Новокузнецка.В Таштагольском районе пройдут соревнования по сноуборду, фристайлу, волейболу на снегу. Спортсменов и болельщиков примет Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе, а также кузбасский горнолыжный курорт "Шерегеш". На горе Туманная строится новая канатно-кресельная дорога. Здесь пройдут соревнования по сноуборду.Турниры по конькобежному спорту, в том числе шорт-треку пройдут в Ледовом дворце "Кузбасс", соревнования по керлингу — на базе спортивного комплекса "Сосновый".Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года, в них примут участие около тысячи юных спортсменов из стран Азии и регионов России.

https://ria.ru/20220905/bolnitsa-1814524463.html

https://ria.ru/20220902/kuzbass-1813952059.html

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Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев, междуреченск, новокузнецк