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Курс доллара опустился до 60,61 рубля
Курс доллара опустился до 60,61 рубля - РИА Новости, 09.09.2022
Курс доллара опустился до 60,61 рубля
Курс рубля в начале торгов пятницы повышается против доллара и теряет к евро: они торгуются в районе 60,6 и 61 рубля соответственно, следует из данных... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:29
2022-09-09T10:29
2022-09-09T10:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы повышается против доллара и теряет к евро: они торгуются в районе 60,6 и 61 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 12 копеек, до 60,61 рубля, евро - растёт на 61 копейку, до 60,99 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара опустился до 60,61 рубля
Курс доллара опустился до 60,61 рубля, курс евро вырос до 60,99 рубля