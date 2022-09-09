https://ria.ru/20220909/kurs-1815585360.html

Курс доллара опустился до 60,61 рубля

Курс доллара опустился до 60,61 рубля - РИА Новости, 09.09.2022

Курс доллара опустился до 60,61 рубля

Курс рубля в начале торгов пятницы повышается против доллара и теряет к евро: они торгуются в районе 60,6 и 61 рубля соответственно, следует из данных... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:29

2022-09-09T10:29

2022-09-09T10:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы повышается против доллара и теряет к евро: они торгуются в районе 60,6 и 61 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 12 копеек, до 60,61 рубля, евро - растёт на 61 копейку, до 60,99 рубля.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа