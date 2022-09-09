https://ria.ru/20220909/kupyansk-1815632361.html

Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе

Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе - РИА Новости, 09.09.2022

Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе

Обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной, но российские военные удерживают город, заявил глава района Максим Губин в эфире телеканала... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:14

2022-09-09T13:14

2022-09-09T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

харьковская область

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной, но российские военные удерживают город, заявил глава района Максим Губин в эфире телеканала "Россия 24"."Обстановка сейчас в Купянском районе достаточно сложная, неоднозначная. Украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе, линия фронта сейчас располагается как раз в районе Шевченково. Но войска России удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии", — отметил он.По словам Губина, власти пытаются сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения на три-четыре дня до тех пор, пока ситуацию не удастся стабилизировать."Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в ЛНР в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области. — Прим. ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", — пояснил он, добавив, что эвакуация идет как из самого Купянска, так и из Купянского района.Отмечается, что украинские диверсионно-террористические группы не раз пытались зайти на территорию района, но их попытки провалились, поскольку российские военные плотно удерживают позиции.Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.Накануне местные власти также сообщали о входе в регион резервных соединений вооруженных сил. При этом, как отметили в администрации, город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей, местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802576645.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815110560.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Переброс бронетехники и личного состава на харьковское направление. Видео Минобороны Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление (видео Минобороны) 2022-09-09T13:14 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, харьковская область