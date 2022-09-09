13:14 09.09.2022 (обновлено: 16:24 09.09.2022)
Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе
Глава Купянского района Харьковской области заявил, что город в достаточной безопасности
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной, но российские военные удерживают город, заявил глава района Максим Губин в эфире телеканала "Россия 24".
"Обстановка сейчас в Купянском районе достаточно сложная, неоднозначная. Украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе, линия фронта сейчас располагается как раз в районе Шевченково. Но войска России удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии", — отметил он.
"Обстановка сейчас в Купянском районе достаточно сложная, неоднозначная. Украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе, линия фронта сейчас располагается как раз в районе Шевченково. Но войска России удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии", — отметил он.
По словам Губина, власти пытаются сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения на три-четыре дня до тех пор, пока ситуацию не удастся стабилизировать.
"Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в ЛНР в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области. — Прим. ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", — пояснил он, добавив, что эвакуация идет как из самого Купянска, так и из Купянского района.
Отмечается, что украинские диверсионно-террористические группы не раз пытались зайти на территорию района, но их попытки провалились, поскольку российские военные плотно удерживают позиции.
Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.
Накануне местные власти также сообщали о входе в регион резервных соединений вооруженных сил. При этом, как отметили в администрации, город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей, местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.