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Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/kupyansk-1815632361.html
Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе
Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе - РИА Новости, 09.09.2022
Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе
Обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной, но российские военные удерживают город, заявил глава района Максим Губин в эфире телеканала... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:14
2022-09-09T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
харьковская область
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной, но российские военные удерживают город, заявил глава района Максим Губин в эфире телеканала "Россия 24"."Обстановка сейчас в Купянском районе достаточно сложная, неоднозначная. Украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе, линия фронта сейчас располагается как раз в районе Шевченково. Но войска России удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии", — отметил он.По словам Губина, власти пытаются сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения на три-четыре дня до тех пор, пока ситуацию не удастся стабилизировать."Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в ЛНР в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области. — Прим. ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", — пояснил он, добавив, что эвакуация идет как из самого Купянска, так и из Купянского района.Отмечается, что украинские диверсионно-террористические группы не раз пытались зайти на территорию района, но их попытки провалились, поскольку российские военные плотно удерживают позиции.Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.Накануне местные власти также сообщали о входе в регион резервных соединений вооруженных сил. При этом, как отметили в администрации, город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей, местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802576645.html
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815110560.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
украина
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Переброс бронетехники и личного состава на харьковское направление. Видео Минобороны
Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление (видео Минобороны)
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Харьковская область
13:14 09.09.2022 (обновлено: 16:24 09.09.2022)
 
Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе

Глава Купянского района Харьковской области заявил, что город в достаточной безопасности

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной, но российские военные удерживают город, заявил глава района Максим Губин в эфире телеканала "Россия 24".

"Обстановка сейчас в Купянском районе достаточно сложная, неоднозначная. Украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе, линия фронта сейчас располагается как раз в районе Шевченково. Но войска России удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии", — отметил он.
По словам Губина, власти пытаются сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения на три-четыре дня до тех пор, пока ситуацию не удастся стабилизировать.
"Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в ЛНР в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области. — Прим. ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", — пояснил он, добавив, что эвакуация идет как из самого Купянска, так и из Купянского района.
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Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.
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Накануне местные власти также сообщали о входе в регион резервных соединений вооруженных сил. При этом, как отметили в администрации, город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей, местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
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