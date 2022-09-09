https://ria.ru/20220909/kuban-1815785559.html

На Кубани до конца 2022 года построят 17 спортивных объектов

На Кубани до конца 2022 года построят 17 спортивных объектов - РИА Новости, 09.09.2022

На Кубани до конца 2022 года построят 17 спортивных объектов

До конца текущего года на Кубани планируют завершить строительство 17 спортивных объектов, включая спорткомплексы, центры единоборств, спортзалы и гребную базу, РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T21:15

2022-09-09T21:15

2022-09-09T21:15

краснодарский край

общество

сергей власов

кавказский район

краснодарский край

новороссийск

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КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. До конца текущего года на Кубани планируют завершить строительство 17 спортивных объектов, включая спорткомплексы, центры единоборств, спортзалы и гребную базу, сообщает администрация региона."До конца 2022 года в Краснодарском крае планируют завершить 17 спортивных объектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что темпы строительства объектов спортивной инфраструктуры, фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в регионе обсудили на совещании в пятницу, которое провел вице-губернатор края Евгений Наумов."По всему региону сейчас идет грандиозная стройка. На объекты образования, здравоохранения, спорта мы не жалеем денег, и жители должны видеть результат этой огромной работы. Однако у районов порой возникают проблемы, связанные с проектированием: от изысканий до подключения к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций. Без оперативного вмешательства в такие проблемы сроки ввода объектов существенно сдвигаются", - заявил Наумов, его слова приводятся в сообщении.Замгубернатора призвал решать проблемы как можно скорее. "Обращайтесь, мы всегда поможем", – обратился Наумов к заместителям глав районов.Как уточнил глава департамента строительства края Сергей Власов, в 2022 году планируется ввести спорткомплексы в Новороссийске, Выселковском, Динском, Мостовском, Славянском, Туапсинском и Кавказском районах, а также центры единоборств в Сочи, Тбилисском, Крымском, Кореновском, Каневском и Кавказском районах. Кроме того, планируется завершить строительство спортзалов в Ейском районе и на территории школы в станице Роговской Тимашевского района, водно-спортивную гребную базу в Темрюке, а также зал для занятий легкой атлетикой детско-юношеской спортивной школы "Альтаир" Тихорецка.

https://ria.ru/20220908/kuban-1814912580.html

кавказский район

краснодарский край

новороссийск

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общество, сергей власов, кавказский район, краснодарский край, новороссийск