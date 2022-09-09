https://ria.ru/20220909/kuban-1815785559.html
На Кубани до конца 2022 года построят 17 спортивных объектов
На Кубани до конца 2022 года построят 17 спортивных объектов - РИА Новости, 09.09.2022
На Кубани до конца 2022 года построят 17 спортивных объектов
До конца текущего года на Кубани планируют завершить строительство 17 спортивных объектов, включая спорткомплексы, центры единоборств, спортзалы и гребную базу, РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T21:15
2022-09-09T21:15
2022-09-09T21:15
краснодарский край
общество
сергей власов
кавказский район
краснодарский край
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778884544_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_60ae15d0402ff9245bf7e3bcb9c2cb41.jpg
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. До конца текущего года на Кубани планируют завершить строительство 17 спортивных объектов, включая спорткомплексы, центры единоборств, спортзалы и гребную базу, сообщает администрация региона."До конца 2022 года в Краснодарском крае планируют завершить 17 спортивных объектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что темпы строительства объектов спортивной инфраструктуры, фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в регионе обсудили на совещании в пятницу, которое провел вице-губернатор края Евгений Наумов."По всему региону сейчас идет грандиозная стройка. На объекты образования, здравоохранения, спорта мы не жалеем денег, и жители должны видеть результат этой огромной работы. Однако у районов порой возникают проблемы, связанные с проектированием: от изысканий до подключения к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций. Без оперативного вмешательства в такие проблемы сроки ввода объектов существенно сдвигаются", - заявил Наумов, его слова приводятся в сообщении.Замгубернатора призвал решать проблемы как можно скорее. "Обращайтесь, мы всегда поможем", – обратился Наумов к заместителям глав районов.Как уточнил глава департамента строительства края Сергей Власов, в 2022 году планируется ввести спорткомплексы в Новороссийске, Выселковском, Динском, Мостовском, Славянском, Туапсинском и Кавказском районах, а также центры единоборств в Сочи, Тбилисском, Крымском, Кореновском, Каневском и Кавказском районах. Кроме того, планируется завершить строительство спортзалов в Ейском районе и на территории школы в станице Роговской Тимашевского района, водно-спортивную гребную базу в Темрюке, а также зал для занятий легкой атлетикой детско-юношеской спортивной школы "Альтаир" Тихорецка.
https://ria.ru/20220908/kuban-1814912580.html
кавказский район
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778884544_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_40bd5c8c5b37da48907998ba390669f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей власов, кавказский район, краснодарский край, новороссийск
Краснодарский край, Общество, Сергей Власов, Кавказский район, Краснодарский край, Новороссийск
На Кубани до конца 2022 года построят 17 спортивных объектов
На Кубани до конца 2022 года построят 17 спортивных объектов
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. До конца текущего года на Кубани планируют завершить строительство 17 спортивных объектов, включая спорткомплексы, центры единоборств, спортзалы и гребную базу, сообщает администрация региона.
"До конца 2022 года в Краснодарском крае
планируют завершить 17 спортивных объектов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что темпы строительства объектов спортивной инфраструктуры, фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в регионе обсудили на совещании в пятницу, которое провел вице-губернатор края Евгений Наумов.
"По всему региону сейчас идет грандиозная стройка. На объекты образования, здравоохранения, спорта мы не жалеем денег, и жители должны видеть результат этой огромной работы. Однако у районов порой возникают проблемы, связанные с проектированием: от изысканий до подключения к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций. Без оперативного вмешательства в такие проблемы сроки ввода объектов существенно сдвигаются", - заявил Наумов, его слова приводятся в сообщении.
Замгубернатора призвал решать проблемы как можно скорее. "Обращайтесь, мы всегда поможем", – обратился Наумов к заместителям глав районов.
Как уточнил глава департамента строительства края Сергей Власов
, в 2022 году планируется ввести спорткомплексы в Новороссийске
, Выселковском, Динском, Мостовском, Славянском, Туапсинском и Кавказском районах
, а также центры единоборств в Сочи
, Тбилисском, Крымском, Кореновском, Каневском и Кавказском районах. Кроме того, планируется завершить строительство спортзалов в Ейском районе
и на территории школы в станице Роговской Тимашевского района
, водно-спортивную гребную базу в Темрюке
, а также зал для занятий легкой атлетикой детско-юношеской спортивной школы "Альтаир" Тихорецка.