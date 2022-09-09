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Турпоток в Мостовский район Кубани вырос до 210 тысяч человек
Турпоток в Мостовский район Кубани вырос до 210 тысяч человек - РИА Новости, 09.09.2022
Турпоток в Мостовский район Кубани вырос до 210 тысяч человек
Турпоток в Мостовский район Краснодарского края за последние пять лет вырос более чем в два раза, до 210 тысяч человек, а по итогам текущего года муниципалитет... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T01:08
2022-09-09T01:08
2022-09-09T01:08
краснодарский край
мостовский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Турпоток в Мостовский район Краснодарского края за последние пять лет вырос более чем в два раза, до 210 тысяч человек, а по итогам текущего года муниципалитет планирует принять до 300 тысяч туристов, сообщили краевые власти.Мостовский район находится у границы с Кавказским Биосферным заповедником и Псебайским заказником, здесь сосредоточено более 50 туристических маршрутов и троп в горах и предгорье, вдоль горных рек и водопадов.На территории муниципалитета находятся два объекта, включенные Международным фондом дикой природы в список Всемирного природного наследия: Тхачский горный массив и Восточная часть Кавказского государственного биосферного заповедника, занимающая 30% всего района.Термальные источникиКак отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, главное богатство и "бренд" Мостовского района – знаменитые термальные источники.Причём, по его словам, популярность такого отдыха растет с каждым годом. "Этим объясняется инвестиционная активность в районе", – уточнил Зарицкий.Реализация новых проектовВ Московской районе продолжается строительство новых объектов.Уточняется, что объем инвестиций составит 12 млрд рублей.Кроме того, представители регионального министерства природы, руководство района и эксперты-экологи изучают вопросы преобразования Псебайского заказника в природный парк - это позволит развивать на его территории активные виды туризма.
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мостовский район, краснодарский край, туризм
Краснодарский край, Мостовский район, Краснодарский край, Туризм
Турпоток в Мостовский район Кубани вырос до 210 тысяч человек
Турпоток в Мостовский район Краснодарского края за пять лет вырос до 210 тысяч человек
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости.
Турпоток в Мостовский район Краснодарского края за последние пять лет вырос более чем в два раза, до 210 тысяч человек, а по итогам текущего года муниципалитет планирует принять до 300 тысяч туристов, сообщили
краевые власти.
"С начала 2022 года Мостовский район посетили 210 тыс. отдыхающих, а по итогам года планируют принять до 300 тыс. гостей. За последние пять лет турпоток в муниципалитете увеличился в 2,2 раза, что способствовало росту доходов и числа объектов курортной сферы", - говорится в сообщении администрации края.
Мостовский район находится у границы с Кавказским Биосферным заповедником и Псебайским заказником, здесь сосредоточено более 50 туристических маршрутов и троп в горах и предгорье, вдоль горных рек и водопадов.
На территории муниципалитета находятся два объекта, включенные Международным фондом дикой природы в список Всемирного природного наследия: Тхачский горный массив и Восточная часть Кавказского государственного биосферного заповедника, занимающая 30% всего района.
Как отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, главное богатство и "бренд" Мостовского района – знаменитые термальные источники.
"Сегодня открыты четыре месторождения, действует 28 скважин. На территории муниципалитета находится санаторий "Березки", который использует термальную воду в оздоровительных программах. Еще 16 отелей предлагают бассейны на базе термальных источников", - пояснил врио министра.
Причём, по его словам, популярность такого отдыха растет с каждым годом. "Этим объясняется инвестиционная активность в районе", – уточнил Зарицкий.
Реализация новых проектов
В Московской районе продолжается строительство новых объектов.
"На сегодняшний день на базе гостиничного спа-комплекса "Кремниевые термы" в станице Ярославская реализуют проект по созданию бальнеологического курорта. Он включает в себя строительство новых отелей высоких категорий, большого многофункционального конгресс-центра, а также объектов туристической инфраструктуры", - рассказали в администрации региона.
Уточняется, что объем инвестиций составит 12 млрд рублей.
Кроме того, представители регионального министерства природы, руководство района и эксперты-экологи изучают вопросы преобразования Псебайского заказника в природный парк - это позволит развивать на его территории активные виды туризма.