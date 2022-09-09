https://ria.ru/20220909/kuban-1815553295.html

Турпоток в Мостовский район Кубани вырос до 210 тысяч человек

Турпоток в Мостовский район Кубани вырос до 210 тысяч человек - РИА Новости, 09.09.2022

Турпоток в Мостовский район Кубани вырос до 210 тысяч человек

Турпоток в Мостовский район Краснодарского края за последние пять лет вырос более чем в два раза, до 210 тысяч человек, а по итогам текущего года муниципалитет... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T01:08

2022-09-09T01:08

2022-09-09T01:08

краснодарский край

мостовский район

краснодарский край

туризм

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КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Турпоток в Мостовский район Краснодарского края за последние пять лет вырос более чем в два раза, до 210 тысяч человек, а по итогам текущего года муниципалитет планирует принять до 300 тысяч туристов, сообщили краевые власти.Мостовский район находится у границы с Кавказским Биосферным заповедником и Псебайским заказником, здесь сосредоточено более 50 туристических маршрутов и троп в горах и предгорье, вдоль горных рек и водопадов.На территории муниципалитета находятся два объекта, включенные Международным фондом дикой природы в список Всемирного природного наследия: Тхачский горный массив и Восточная часть Кавказского государственного биосферного заповедника, занимающая 30% всего района.Термальные источникиКак отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий, главное богатство и "бренд" Мостовского района – знаменитые термальные источники.Причём, по его словам, популярность такого отдыха растет с каждым годом. "Этим объясняется инвестиционная активность в районе", – уточнил Зарицкий.Реализация новых проектовВ Московской районе продолжается строительство новых объектов.Уточняется, что объем инвестиций составит 12 млрд рублей.Кроме того, представители регионального министерства природы, руководство района и эксперты-экологи изучают вопросы преобразования Псебайского заказника в природный парк - это позволит развивать на его территории активные виды туризма.

https://ria.ru/20220908/kuban-1814912580.html

мостовский район

краснодарский край

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мостовский район, краснодарский край, туризм