https://ria.ru/20220909/krym-1815558267.html
В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом
В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом - РИА Новости, 09.09.2022
В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом
Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей, сообщил глава... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T04:20
2022-09-09T04:20
2022-09-09T04:27
владимир константинов
херсонская область
республика крым
запорожская область
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/krym-1815299260.html
херсонская область
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запорожская область
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владимир константинов, херсонская область , республика крым, запорожская область, херсон
Владимир Константинов, Херсонская область , Республика Крым, Запорожская область, Херсон
04:20 09.09.2022 (обновлено: 04:27 09.09.2022)
В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом
Глава парламента Крыма Константинов сообщил о готовности помочь Херсонской области с газом