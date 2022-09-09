Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/krym-1815558267.html
В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом
В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом - РИА Новости, 09.09.2022
В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом
Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей, сообщил глава... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T04:20
2022-09-09T04:27
владимир константинов
херсонская область
республика крым
запорожская область
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09577aa011b9ed85ddc540f9c0b785e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/krym-1815299260.html
херсонская область
республика крым
запорожская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_71c3a2b109f9fd8a8e866578416295b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир константинов, херсонская область , республика крым, запорожская область, херсон
Владимир Константинов, Херсонская область , Республика Крым, Запорожская область, Херсон
04:20 09.09.2022 (обновлено: 04:27 09.09.2022)
 
В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом

Глава парламента Крыма Константинов сообщил о готовности помочь Херсонской области с газом

© РИА Новости / Виктор ЛященкоГлава крымского парламента Владимир Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Глава крымского парламента Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы оказываем поддержку в рамках наших полномочий. Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал РИА Новости Константинов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Работа предприятия Черноморнефтегаз в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 06:10
В Крыму рассказали о ситуации с газом после провокаций Киева в Черном море
 
Владимир КонстантиновХерсонская областьРеспублика КрымЗапорожская областьХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала