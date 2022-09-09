https://ria.ru/20220909/krym-1815558267.html

В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом

В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом - РИА Новости, 09.09.2022

В Крыму выразили готовность помочь Херсонской области с газом

Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей, сообщил глава... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T04:20

2022-09-09T04:20

2022-09-09T04:27

владимир константинов

херсонская область

республика крым

запорожская область

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Крым готов оказать помощь с газом Херсонской области, если поступит соответствующее обращение и будет принято решение федеральных властей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220908/krym-1815299260.html

херсонская область

республика крым

запорожская область

херсон

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владимир константинов, херсонская область , республика крым, запорожская область, херсон