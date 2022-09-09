https://ria.ru/20220909/krasota-1815146520.html
Красота через боль: самые шокирующие нормы привлекательности в истории
Красота через боль: самые шокирующие нормы привлекательности в истории - РИА Новости, 09.09.2022
Красота через боль: самые шокирующие нормы привлекательности в истории
Стандарты благовидной внешности, принятые в прошлом, не всегда понятны современному человеку. О самых странных и пугающих нормах женской привлекательности у... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:00
2022-09-09T08:00
2022-09-09T08:13
культура
мода
история
стиль жизни
европа
азия
африка
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Стандарты благовидной внешности, принятые в прошлом, не всегда понятны современному человеку. О самых странных и пугающих нормах женской привлекательности у разных народов мира — в материале РИА Новости к Международному дню красоты.Черные зубыТрадиция чернения существовала у знатных русских красавиц с XVII века до начала XIX-го. В "Путешествии из Петербурга в Москву" Александр Радищев пишет: "Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи". По словам филолога Алисы Цыганковой, историкам до сих пор доподлинно не известно, зачем это придумали. Но есть несколько гипотез.Подобный обычай существовал и в средневековой Европе. По словам историка искусства, консультанта ювелирных брендов и преподавателя истории костюма Григория Катаева, там эта процедура была также символичной.В некоторых странах Азии пожилые женщины с черной улыбкой встречаются до сих пор — например, во Вьетнаме. В Японии это называлось "охагуро" и было особенно популярно с X по XIX век. Для окрашивания использовали черный лак, который защищал зубы от разрушения. "Охагуро" считалось модой замужних женщин, поэтому поэты приравнивали стойкость покрытия к верности супругу.Смертельная бледностьВ Древнем Египте белая кожа символизировала благосостояние. Ее обладатель явно проводил время на отдыхе или дома, а не на изнурительных работах под палящим солнцем. Позднее тренд на бледность пришел в европейские страны.Что до Руси, то до XV века идеалом красоты был румянец. Сразу после родов повивальную бабку просили натереть щеки младенцу отрезанной пуповиной, чтобы тот вырос привлекательным. Девушки подкрашивались специальным составом из свеклы. Но впоследствии и здесь за эталон стали принимать анемичную внешность.Если добиться идеальной белизны природными средствами не получалось, в ход шла косметика на основе токсичных веществ.Такие порой самоубийственные способы подрывали здоровье красавиц. В XVIII веке к списку добавилась привычка пить уксус — от него девушки не только бледнели, но и падали в обморок. А современницы Пушкина перед поездкой на бал обливались ледяной водой. К счастью, замечает Катаев, в XX веке образцом для подражания стали коммерсанты и предприниматели — бодрые и загорелые. Мода на неестественную бледность ушла в прошлое.ЗалысиныСейчас густые волосы в большинстве культур считаются атрибутом красоты и здоровья. В Средние века все было по-другому: знатные женщины сбривали их надо лбом почти до макушки.Длинные волосы в Ветхом Завете олицетворяли грех. Так, во Второй книге Царств упомянут сын Давида Авессалом, человек со злым и гордым сердцем, но вместе с тем — обладатель прекрасной шевелюры, которая в итоге стала причиной его гибели. Очень маленькие ногиКалечащее пеленание ног — известная традиция Китая. Пожилых китаянок с деформированными стопами можно увидеть и сейчас.По словам коллекционера и бывшего директора крупнейшей в Москве обувной выставки MosShoes Назима Мустафаева, легенды связывают этот культурный феномен с танцующей наложницей императора Сяо Баоцзюаня. Он говорил, что от каждого прикосновения ее ножек "расцветают лотосы".Обычай появился в X веке, но поначалу ему следовали лишь придворные и ближайшая знать. Замотанная нога символизировала благородство и достаток. Был важен и эротический подтекст: считалось, что при атрофированных ступнях бедра отекают и мужчины воспринимают их как "пухлые и сладострастные". Супруг не видел жену без бинтов: она носила специальные туфли-лотосы для сна.Идеальным считался размер от 7,5 до 9,5 сантиметра — такую ногу называли "золотой лотос". Все, что больше десяти сантиметров, — "железный лотос", и это было постыдно.Традиция бинтования существовала вплоть до второй половины XX века, хотя официально ее запретили в 1912-м.Огромный пирсинг в губахВыделяются среди других стандарты красоты в Африке. В Эфиопии живет племя мурси: в нем исповедуют анимизм (вера в существование души), не носят одежду, зато обожают украшения. Самое эффектное — огромная глиняная тарелка у женщин на нижней губе.У исследователей есть три предположения, как и когда появился этот обычай. Во-первых, величина тарелки может указывать на высокий статус в племени. Во-вторых, чем она больше, тем обширнее выкуп, который муж заплатил перед свадьбой. В-третьих, есть версия, что изначально "аксессуар" был попыткой не украсить себя, а обезобразить, чтобы избежать захвата в рабство.Процедура прокалывания губы — крайне болезненная. Ей подвергаются девушки в возрасте 15 лет, причем перед установкой украшения им удаляют несколько передних зубов.Красота через жертвыКак бы ни были разнообразны требования к внешности у различных народов в разное время, у них есть кое-что общее. Почти все бьюти-практики были болезненны или опасны.Григорий Катаев добавляет: когда-то преодоление боли считалось важным для развития — как физического, так и духовного.В XXI веке человечество сфокусировалось на естественности и самобытности. На подиумы выходят полные модели и люди с особенностями, а коучи по всему миру учат девушек принимать себя такими, какие они есть. Интересно, что бы на это сказали мурси.
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мода, история, стиль жизни, европа, азия, африка
Культура, мода, история, Стиль жизни, Европа, Азия, Африка
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Стандарты благовидной внешности, принятые в прошлом, не всегда понятны современному человеку. О самых странных и пугающих нормах женской привлекательности у разных народов мира — в материале РИА Новости к Международному дню красоты.
Традиция чернения существовала у знатных русских красавиц с XVII века до начала XIX-го. В "Путешествии из Петербурга в Москву" Александр Радищев пишет: "Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи". По словам филолога Алисы Цыганковой, историкам до сих пор доподлинно не известно, зачем это придумали. Но есть несколько гипотез.
"По одной версии, так делали сразу после замужества, чтобы отпугнуть нечистую силу, — говорит Цыганкова. — По другой — девушки белили зубы ртутью, и они сами по себе начинали темнеть. Чтобы все выглядело единообразно, здоровые зубы тоже чернили гашеной известью. И, наконец, после появления сахара аристократы красили зубы, чтобы показать свое благополучие. Это означало, что человек ест много сладкого, болеет кариесом, а значит, богат".
Подобный обычай существовал и в средневековой Европе. По словам историка искусства, консультанта ювелирных брендов и преподавателя истории костюма Григория Катаева, там эта процедура была также символичной.
"Черный оттенок был сакрален и любим знатью как знак смирения, терпения и достоинства, — отмечает Катаев. — Он считался одним из цветов красоты".
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Японская женщина чернит зубы
2 из 2
Женщина из племени акха, практикующая чернение зубов
1 из 2
Японская женщина чернит зубы
2 из 2
Женщина из племени акха, практикующая чернение зубов
В некоторых странах Азии пожилые женщины с черной улыбкой встречаются до сих пор — например, во Вьетнаме. В Японии это называлось "охагуро" и было особенно популярно с X по XIX век. Для окрашивания использовали черный лак, который защищал зубы от разрушения. "Охагуро" считалось модой замужних женщин, поэтому поэты приравнивали стойкость покрытия к верности супругу.
В Древнем Египте белая кожа символизировала благосостояние. Ее обладатель явно проводил время на отдыхе или дома, а не на изнурительных работах под палящим солнцем. Позднее тренд на бледность пришел в европейские страны.
Что до Руси, то до XV века идеалом красоты был румянец. Сразу после родов повивальную бабку просили натереть щеки младенцу отрезанной пуповиной, чтобы тот вырос привлекательным. Девушки подкрашивались специальным составом из свеклы. Но впоследствии и здесь за эталон стали принимать анемичную внешность.
"Понятие "красиво-некрасиво" эволюционируют вместе с человеком, а нас формирует среда, — объясняет Григорий Катаев. — В течение многих столетий ведущая роль была у аристократов, белоручек, людей, которые никогда не работали. Считалось, что у них голубая кровь, она проступает через вены и тонкую бледную кожу".
Если добиться идеальной белизны природными средствами не получалось, в ход шла косметика на основе токсичных веществ.
"Мышьяк использовали для улучшения кожи. Ртутью и свинцом ее отбеливали, азотной кислотой осветляли волосы, цианистым калием удаляли пятна на коже, — перечисляет Алиса Лисовская, искусствовед и куратор в Музеях Кремля, ЦДХ и Царицино. — Известный пример: в костях бабушки Ивана Грозного Софьи Палеолог обнаружили тяжелые металлы, норма которых была превышена в несколько раз. Цинк — в два раза, медь — в четыре, свинец — вообще в 30".
Такие порой самоубийственные способы подрывали здоровье красавиц. В XVIII веке к списку добавилась привычка пить уксус — от него девушки не только бледнели, но и падали в обморок. А современницы Пушкина перед поездкой на бал обливались ледяной водой.
К счастью, замечает Катаев, в XX веке образцом для подражания стали коммерсанты и предприниматели — бодрые и загорелые. Мода на неестественную бледность ушла в прошлое.
Сейчас густые волосы в большинстве культур считаются атрибутом красоты и здоровья. В Средние века все было по-другому: знатные женщины сбривали их надо лбом почти до макушки.
"В Средневековье волосы скрывали под высоким головным убором, — рассказывает Катаев. — Соответственно, все, что выпирало — считали лишним и удаляли. Кроме того, образ должен был отвечать канону "одухотворенной" красоты, чистого светлого лица, поэтому порой сбривались брови и даже ресницы".
Длинные волосы в Ветхом Завете олицетворяли грех. Так, во Второй книге Царств упомянут сын Давида Авессалом, человек со злым и гордым сердцем, но вместе с тем — обладатель прекрасной шевелюры, которая в итоге стала причиной его гибели.
Калечащее пеленание ног — известная традиция Китая. Пожилых китаянок с деформированными стопами можно увидеть и сейчас.
По словам коллекционера и бывшего директора крупнейшей в Москве обувной выставки MosShoes Назима Мустафаева, легенды связывают этот культурный феномен с танцующей наложницей императора Сяо Баоцзюаня. Он говорил, что от каждого прикосновения ее ножек "расцветают лотосы".
Обычай появился в X веке, но поначалу ему следовали лишь придворные и ближайшая знать. Замотанная нога символизировала благородство и достаток. Был важен и эротический подтекст: считалось, что при атрофированных ступнях бедра отекают и мужчины воспринимают их как "пухлые и сладострастные". Супруг не видел жену без бинтов: она носила специальные туфли-лотосы для сна.
Идеальным считался размер от 7,5 до 9,5 сантиметра — такую ногу называли "золотой лотос". Все, что больше десяти сантиметров, — "железный лотос", и это было постыдно.
Традиция бинтования существовала вплоть до второй половины XX века, хотя официально ее запретили в 1912-м.
Выделяются среди других стандарты красоты в Африке. В Эфиопии живет племя мурси: в нем исповедуют анимизм (вера в существование души), не носят одежду, зато обожают украшения. Самое эффектное — огромная глиняная тарелка у женщин на нижней губе.
У исследователей есть три предположения, как и когда появился этот обычай. Во-первых, величина тарелки может указывать на высокий статус в племени. Во-вторых, чем она больше, тем обширнее выкуп, который муж заплатил перед свадьбой. В-третьих, есть версия, что изначально "аксессуар" был попыткой не украсить себя, а обезобразить, чтобы избежать захвата в рабство.
Процедура прокалывания губы — крайне болезненная. Ей подвергаются девушки в возрасте 15 лет, причем перед установкой украшения им удаляют несколько передних зубов.
Как бы ни были разнообразны требования к внешности у различных народов в разное время, у них есть кое-что общее. Почти все бьюти-практики были болезненны или опасны.
"Стандарт красоты — условный эталон, его формируют несколько факторов: историческая эпоха, политическая и экономическая ситуация, уровень культуры, мода, религиозность, эпидемиологическая обстановка, — замечает Алиса Цыганкова. — Однако чтобы его достичь, всегда приходилось идти сложным путем".
Григорий Катаев добавляет: когда-то преодоление боли считалось важным для развития — как физического, так и духовного.
"Это могло быть связано и с языческими культами, и с монотеизмом, — говорит Катаев. — И потом любое вмешательство в наше хрупкое тело приносит физический дискомфорт. Если вы сегодня идете набивать татуировку, то соглашаетесь на процесс, в котором мало приятного. Хотя это соответствует современным представлениям о красоте".
В XXI веке человечество сфокусировалось на естественности и самобытности. На подиумы выходят полные модели и люди с особенностями, а коучи по всему миру учат девушек принимать себя такими, какие они есть. Интересно, что бы на это сказали мурси.