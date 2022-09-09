https://ria.ru/20220909/krasota-1815146520.html

Красота через боль: самые шокирующие нормы привлекательности в истории

Красота через боль: самые шокирующие нормы привлекательности в истории - РИА Новости, 09.09.2022

Красота через боль: самые шокирующие нормы привлекательности в истории

Стандарты благовидной внешности, принятые в прошлом, не всегда понятны современному человеку. О самых странных и пугающих нормах женской привлекательности у... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:13

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стиль жизни

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африка

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Стандарты благовидной внешности, принятые в прошлом, не всегда понятны современному человеку. О самых странных и пугающих нормах женской привлекательности у разных народов мира — в материале РИА Новости к Международному дню красоты.Черные зубыТрадиция чернения существовала у знатных русских красавиц с XVII века до начала XIX-го. В "Путешествии из Петербурга в Москву" Александр Радищев пишет: "Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи". По словам филолога Алисы Цыганковой, историкам до сих пор доподлинно не известно, зачем это придумали. Но есть несколько гипотез.Подобный обычай существовал и в средневековой Европе. По словам историка искусства, консультанта ювелирных брендов и преподавателя истории костюма Григория Катаева, там эта процедура была также символичной.В некоторых странах Азии пожилые женщины с черной улыбкой встречаются до сих пор — например, во Вьетнаме. В Японии это называлось "охагуро" и было особенно популярно с X по XIX век. Для окрашивания использовали черный лак, который защищал зубы от разрушения. "Охагуро" считалось модой замужних женщин, поэтому поэты приравнивали стойкость покрытия к верности супругу.Смертельная бледностьВ Древнем Египте белая кожа символизировала благосостояние. Ее обладатель явно проводил время на отдыхе или дома, а не на изнурительных работах под палящим солнцем. Позднее тренд на бледность пришел в европейские страны.Что до Руси, то до XV века идеалом красоты был румянец. Сразу после родов повивальную бабку просили натереть щеки младенцу отрезанной пуповиной, чтобы тот вырос привлекательным. Девушки подкрашивались специальным составом из свеклы. Но впоследствии и здесь за эталон стали принимать анемичную внешность.Если добиться идеальной белизны природными средствами не получалось, в ход шла косметика на основе токсичных веществ.Такие порой самоубийственные способы подрывали здоровье красавиц. В XVIII веке к списку добавилась привычка пить уксус — от него девушки не только бледнели, но и падали в обморок. А современницы Пушкина перед поездкой на бал обливались ледяной водой. К счастью, замечает Катаев, в XX веке образцом для подражания стали коммерсанты и предприниматели — бодрые и загорелые. Мода на неестественную бледность ушла в прошлое.ЗалысиныСейчас густые волосы в большинстве культур считаются атрибутом красоты и здоровья. В Средние века все было по-другому: знатные женщины сбривали их надо лбом почти до макушки.Длинные волосы в Ветхом Завете олицетворяли грех. Так, во Второй книге Царств упомянут сын Давида Авессалом, человек со злым и гордым сердцем, но вместе с тем — обладатель прекрасной шевелюры, которая в итоге стала причиной его гибели. Очень маленькие ногиКалечащее пеленание ног — известная традиция Китая. Пожилых китаянок с деформированными стопами можно увидеть и сейчас.По словам коллекционера и бывшего директора крупнейшей в Москве обувной выставки MosShoes Назима Мустафаева, легенды связывают этот культурный феномен с танцующей наложницей императора Сяо Баоцзюаня. Он говорил, что от каждого прикосновения ее ножек "расцветают лотосы".Обычай появился в X веке, но поначалу ему следовали лишь придворные и ближайшая знать. Замотанная нога символизировала благородство и достаток. Был важен и эротический подтекст: считалось, что при атрофированных ступнях бедра отекают и мужчины воспринимают их как "пухлые и сладострастные". Супруг не видел жену без бинтов: она носила специальные туфли-лотосы для сна.Идеальным считался размер от 7,5 до 9,5 сантиметра — такую ногу называли "золотой лотос". Все, что больше десяти сантиметров, — "железный лотос", и это было постыдно.Традиция бинтования существовала вплоть до второй половины XX века, хотя официально ее запретили в 1912-м.Огромный пирсинг в губахВыделяются среди других стандарты красоты в Африке. В Эфиопии живет племя мурси: в нем исповедуют анимизм (вера в существование души), не носят одежду, зато обожают украшения. Самое эффектное — огромная глиняная тарелка у женщин на нижней губе.У исследователей есть три предположения, как и когда появился этот обычай. Во-первых, величина тарелки может указывать на высокий статус в племени. Во-вторых, чем она больше, тем обширнее выкуп, который муж заплатил перед свадьбой. В-третьих, есть версия, что изначально "аксессуар" был попыткой не украсить себя, а обезобразить, чтобы избежать захвата в рабство.Процедура прокалывания губы — крайне болезненная. Ей подвергаются девушки в возрасте 15 лет, причем перед установкой украшения им удаляют несколько передних зубов.Красота через жертвыКак бы ни были разнообразны требования к внешности у различных народов в разное время, у них есть кое-что общее. Почти все бьюти-практики были болезненны или опасны.Григорий Катаев добавляет: когда-то преодоление боли считалось важным для развития — как физического, так и духовного.В XXI веке человечество сфокусировалось на естественности и самобытности. На подиумы выходят полные модели и люди с особенностями, а коучи по всему миру учат девушек принимать себя такими, какие они есть. Интересно, что бы на это сказали мурси.

https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804225618.html

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мода, история, стиль жизни, европа, азия, африка