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"Нет никакого оправдания": Костюшкин ответил Монеточке за неуплату штрафа - РИА Новости, 09.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220909/kostyushkin-1815588931.html
"Нет никакого оправдания": Костюшкин ответил Монеточке за неуплату штрафа
"Нет никакого оправдания": Костюшкин ответил Монеточке за неуплату штрафа - РИА Новости, 09.09.2022
"Нет никакого оправдания": Костюшкин ответил Монеточке за неуплату штрафа
Стас Костюшкин в социальных сетях прокомментировал неуплату Монеточкой штрафа за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:42
2022-09-09T10:42
шоубиз
монеточка
стас костюшкин
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Стас Костюшкин в социальных сетях прокомментировал неуплату Монеточкой штрафа за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей.Он отметил, что около четырех лет назад компания-правообладатель песни "Женщина, я не танцую" позвонила представителям Монеточки и попросила с них 120 тысяч рублей. По словам певца, эта та сумма, которую обычно платят за переработку композиции.Костюшкин добавил, что тогда артистке пошли на встречу и разрешили не платить необходимую сумму, но попросили не исполнять композицию на концертах и на телевидении. Однако Монеточка продолжила петь ее во время выступлений.По его словам, в музыкальной индустрии "платят все": купить песню стоит минимум 300 тысяч рублей, аранжировка – 250 тысяч, клип – миллион рублей. Костюшкин добавил, что при этом нет гарантий, что итоговый продукт понравится пользователям.Ранее Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск певца, который увидел в песне "Мама, я не зигую" Монеточки плагиат своей композиции "Женщина, я не танцую". Костюшкин требовал взыскать с коллеги 900 тысяч рублей, суд вынес решение с суммой в полмиллиона рублей.
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монеточка, стас костюшкин
Шоубиз, Монеточка, Стас Костюшкин
10:42 09.09.2022
 
"Нет никакого оправдания": Костюшкин ответил Монеточке за неуплату штрафа

Стас Костюшкин ответил Монеточке за неуплату штрафа в 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПевец Стас Костюшкин перед началом шоу "Дискотека 90-х" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певец Стас Костюшкин перед началом шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Стас Костюшкин в социальных сетях прокомментировал неуплату Монеточкой штрафа за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей.
"Я молчу, потому что все, что я скажу, почему-то выглядит как оправдание. Здесь нет никакого оправдания. Здесь есть гражданин и закон", – заявил Костюшкин.
Он отметил, что около четырех лет назад компания-правообладатель песни "Женщина, я не танцую" позвонила представителям Монеточки и попросила с них 120 тысяч рублей. По словам певца, эта та сумма, которую обычно платят за переработку композиции.
"Так поступают все. Здесь же нам сказали, что, вы знаете, это огромная сумма для Монеточки, поэтому молодая певица не может себе позволить себе 120 тысяч рублей", – вспомнил Стас.
Костюшкин добавил, что тогда артистке пошли на встречу и разрешили не платить необходимую сумму, но попросили не исполнять композицию на концертах и на телевидении. Однако Монеточка продолжила петь ее во время выступлений.
"После этого мы еще раз попросили: "Может быть, как-то договоримся? Может быть, будем друг друга уважать? Потому как все мы находимся в одном поле, в одной сфере деятельности. Давайте жить по букве закона". На что нам сказали: "Ребята, дверь – там. Отдыхайте, гуляйте", – сказал артист.
По его словам, в музыкальной индустрии "платят все": купить песню стоит минимум 300 тысяч рублей, аранжировка – 250 тысяч, клип – миллион рублей. Костюшкин добавил, что при этом нет гарантий, что итоговый продукт понравится пользователям.
Ранее Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск певца, который увидел в песне "Мама, я не зигую" Монеточки плагиат своей композиции "Женщина, я не танцую". Костюшкин требовал взыскать с коллеги 900 тысяч рублей, суд вынес решение с суммой в полмиллиона рублей.
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:54Шоубиз
Певица Монеточка стала матерью
 
ШоубизМонеточкаСтас Костюшкин
 
 
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