https://ria.ru/20220909/kostyushkin-1815588931.html

"Нет никакого оправдания": Костюшкин ответил Монеточке за неуплату штрафа

"Нет никакого оправдания": Костюшкин ответил Монеточке за неуплату штрафа - РИА Новости, 09.09.2022

"Нет никакого оправдания": Костюшкин ответил Монеточке за неуплату штрафа

Стас Костюшкин в социальных сетях прокомментировал неуплату Монеточкой штрафа за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:42

2022-09-09T10:42

2022-09-09T10:42

шоубиз

монеточка

стас костюшкин

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Стас Костюшкин в социальных сетях прокомментировал неуплату Монеточкой штрафа за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей.Он отметил, что около четырех лет назад компания-правообладатель песни "Женщина, я не танцую" позвонила представителям Монеточки и попросила с них 120 тысяч рублей. По словам певца, эта та сумма, которую обычно платят за переработку композиции.Костюшкин добавил, что тогда артистке пошли на встречу и разрешили не платить необходимую сумму, но попросили не исполнять композицию на концертах и на телевидении. Однако Монеточка продолжила петь ее во время выступлений.По его словам, в музыкальной индустрии "платят все": купить песню стоит минимум 300 тысяч рублей, аранжировка – 250 тысяч, клип – миллион рублей. Костюшкин добавил, что при этом нет гарантий, что итоговый продукт понравится пользователям.Ранее Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск певца, который увидел в песне "Мама, я не зигую" Монеточки плагиат своей композиции "Женщина, я не танцую". Костюшкин требовал взыскать с коллеги 900 тысяч рублей, суд вынес решение с суммой в полмиллиона рублей.

https://ria.ru/20220818/monetochka-1810374120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

монеточка, стас костюшкин