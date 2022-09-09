https://ria.ru/20220909/koronavirus-1815609231.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2125 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:58
2022-09-09T11:58
2022-09-09T12:23
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2125 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1773 человека.
https://ria.ru/20220909/koronavirus-1815604614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:58 09.09.2022 (обновлено: 12:23 09.09.2022)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 2125 новых случаев COVID-19, пять человек умерли