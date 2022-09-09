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В Подмосковье за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220909/koronavirus-1815609231.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2125 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:58
2022-09-09T12:23
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2125 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1773 человека.
https://ria.ru/20220909/koronavirus-1815604614.html
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:58 09.09.2022 (обновлено: 12:23 09.09.2022)
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 2125 новых случаев COVID-19, пять человек умерли

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке
Медицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2125 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1773 человека.
Медицинские работники оказывает помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
11:42Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 297 больных COVID-19
 
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